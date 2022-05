PODÍVEJTE SE: Prádlomat dorazil už i do Kladna, prát zde můžete ve dne v noci

„Covidové období bylo pro všechny velmi náročné a my chceme naše hosty těšit, ne odradit. I z tohoto důvodu zatím zůstáváme na stejných cenách,“ potvrzuje například Jana Hůlová, jednatelka Hotelu Hejtmanský dvůr ve Slaném.

„Období útlumu jsme se snažili využít hlavně k tomu, abychom vymýšleli novinky pro naše hosty, aby se jim u nás líbilo a rádi se k nám vraceli. Letošní novinkou tak například budou v našem hotelovém relax centru křišťálové lázně či různé druhy masáží,“ řekla Hůlová a dodala: „Pochopitelně i nás se dotýká zvyšování cen energií i vyšší náklady při nákupu potravin a tak dále, ale zatím jsme s cenami hýbat nechtěli.“ Mimo to se hotel řadí k těm, kde bez otálení poskytli pomoc potřebným jak v době covidové, tak nyní v době války na Ukrajině.

Změní se ceny na jídelníčku

Podobnou strategii mají i v nedalekých Královicích, kde už šestý rok funguje Jezdecké centrum Královický dvůr. Kromě zázemí pro koně a jezdce tam funguje celoročně penzion i restaurace. „Co se týká cen za ubytování, ty jsme se rozhodli ještě letos ponechat stejné, ovšem při tvorbě jídelníčku na květen už budeme muset přihlédnout k aktuálním cenám. Zdražení se nevyhneme, ale určitě nebude skokové,“ sdělila Pavla Fenclová, provozní a recepční Královického dvora. O návštěvníky ani ubytované tam nouzi nemají. V Královicích je prakticky stále plno. „Je to dáno i tím, že se u nás pravidelně konají závody koní, ale i svatby, firemní akce a různá školení,“ dodala.

S nadšením a novou chutí do práce vítají své hosty také v Hotelu Pod Sluncem ve Třebízi. Zařízení bylo před dvanácti lety vybudováno v prostoru někdejší zemědělské usedlosti, kde se zachovaly i krásné historizující prvky původní architektury. Zaměřují se tam nejen na rodiny s dětmi, ale i na wellness pobyty a stejně tak svatby a další akce. „Ceny za ubytování a další služby jsme nezvyšovali a ani to v dohledné době neplánujeme. Co se ovšem týká restaurace, tam jsme museli jít trochu nahoru, zhruba o deset procent,“ vysvětluje Lucie Dudáčková, majitelka Hotelu Pod Sluncem ve Třebízi.

Část kapacity pro uprchlíky

Přestože sami sotva překonali krizi doby covidové, také tam dobrovolně poskytují azyl ukrajinským uprchlíkům. „Klienti se nám vracejí postupně, ale rozhodně nejsme ještě na stejných hodnotách jako před covidem, proto jsme se rozhodli část hotelu poskytnout uprchlíkům. Zatím s nimi máme jen dobrou zkušenost a s našimi ostatními hosty si nijak nepřekážejí. Všichni se u nás cítí spokojeně. Za to jsme moc rádi a motivuje nás to do další práce,“ uzavírá majitelka.