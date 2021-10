Policisté při kontrolní činnosti po prohlídce všech vozidel ponechali řidičům u každého auta za stěračem preventivní leták. Touto preventivní akcí jsou řidiči upozorňováni, aby v autech nenechávali žádné věci, neboť například zapomenuté peněženky, mobilní telefony, notebooky, batohy, kufříky, kabelky, ale i tašky s nákupem, a to především na viditelných místech, jsou velkým lákadlem pro zloděje a pokud je vozidlo mimo dohled, tak i snadnou kořistí. "Policejní hlídka se tak ve středu setkala podle jejích slov s kladným ohlasem od přítomných houbařů, kteří činnost policistů vítali," uzavřela policistka Jana Šteinerová.

Kladenští policisté proto provedli ve středu prevenci u lesů na Kladensku. "V průběhu akce bylo zkontrolováno celkem devatenáct vozidel na parkovištích, odpočívadlech a podél lesních cest. Jednalo se například o rozcestí U Ručiček, Důl Libušín nebo nádraží Kamenné Žehrovice. V rámci celé preventivní akce nebylo shledáno žádné vloupání do vozidla ani jeho poškození," sdělila policistka.

"V průběhu letních a podzimních měsíců je zvýšený počet návštěvníků v lesních porostech převážně za účelem sbírání hub. Houbaři, ale i ostatní občané, kteří se jdou projít do přírody nebo využívají lesní porosty k procházkám se psy, ponechávají svá vozidla zaparkovaná u lesních a polních cest. Za svým velkým koníčkem, jako je houbaření, se většina z nich přepravuje ze svého vzdáleného bydliště do blízkosti lesa vozidly, která jsou poté mnohdy odstavena na opuštěných místech. Těchto sezónních houbařských aktivit a zaparkovaných vozidel ve velmi odlehlém terénu zneužívají zloději ve svůj prospěch," upozornila na možná úskalí v houbařské sezóně policejní mluvčí a preventistka Jana Šteinerová.

/FOTOGALERIE/ Vášniví houbaři svá zaparkovaná vozidla opuštěná u lesních cest v těchto dnech také na Kladensku. Do lesů od nich přitom odcházejí i na dlouhé hodiny. Aby se takto odstavená auta nestávala cílem nájezdu zlodějů, uspořádali tento týden policisté z Kladna preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na kontroly vozidel houbařů.

