Volantu a svému mateřskému podniku je věrný od vyučení, dlouhých třiatřicet let. Nikdy ho ani nenapadlo, že by povolání změnil. Najeto má půldruhého milionu kilometrů bez nehody.

Jak se říká, řidič tvrdý chleba má a korona nekorona vyráží i Jiří ve všední dny na pravidelnou trasu v pět ráno a definitivně se vrací domů kolem půl osmé večer. Pracuje na směně, které se v autobusácké hantýrce přezdívá šejdr.

ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

„Od pondělí do pátku vstávám ve čtvrt na čtyři a v práci jsem o hodinu dříve. Jsem tak naučený. Od pěti do půl osmé odjedu jednu část trasy. Pak je několik hodin volna, přičemž navazuji hodinu po poledni a domů se vracím v půl osmé večer,“ popisuje řidič Jiří Penc. Pro někoho ztracený den, jiný v tom spatřuje výhody v podobě volných víkendů, které jiní řidiči třeba nemají. „Řidiči jsou stále na cestách, asi proto se spousta z nás rozvádí. Není to zaměstnání pro každého, ale v poslední době jsme alespoň lépe placení,“ potvrzuje šofér.

Jízda s astmatem a alergií

Pomineme-li, že autobusák nese odpovědnost za všechny životy lidí, které převáží, dává pravidelně v šanc i život svůj, přičemž v době zákeřného koronaviru to platí dvojnásob. „Člověk si to asi nesmí moc připouštět, jsem navíc astmatik a alergik, ale je pravdou, že netrpím nemocemi. Za ty roky jsem si vytvořil dobrou imunitu,“ dodává.

Stejně jako ostatní kolegové dbá nyní tím spíše na zvýšenou osobní hygienu a ochranné pomůcky. „Zatím jezdíme v prázdninovém režimu a lidé dosud několik týdnů nastupovali jen zadními dveřmi. Kolem řidiče nikdo neprocházel, tudíž se neplatilo a několik předních sedadel bylo vždy volných,“ doplnil Jiří Penc. Nyní už s cestujícími přichází opět více do kontaktu, kterých den ode dne přibývá a od okolí je oddělen průhlednou bariérou.

Z koronaviru přehnané obavy nemá, i když jeho sílu nepodceňuje, spíše než virus ho však trápí chování některých lidí, které se rok od roku zhoršuje. „Někteří cestující ani nepozdraví, jiní dělají hluk, když jsou podnapilí nebo pod vlivem drog a ti pak odmítají zaplatit nebo se zklidnit. Někdy je nutné zavolat na pomoc strážníky nebo policisty. Jindy si při vykázání z autobusu vystačím sám,“ podotýká Jiří. Přesto je rád, že zatím vždy vyvázl se zdravou kůží na rozdíl od některých kolegů, kteří byli při jízdě fyzicky napadeni a skončili i na neschopence.

Cestující zemřel v tichosti

K choulostivým okamžikům dochází také ve chvíli, když cestující vůz znečistí, ať již nedopatřením nebo úmyslně. „Někdy musím uklidit zvratky, když se cestujícímu udělá nevolno, kbelík a hadr mám proto vždy po ruce. Nicméně, kolegové museli dokonce uklízet ve svém voze i lidské exkrementy a to se zajisté nestalo nedopatřením,“ vzpomíná muž.

Přestože se mu v zaměstnání dosud úrazy a dopravní nehody vyhýbaly, jednou přece jen cestujícího v pořádku nedovezl. Na konci trasy mi zůstal jeden pán sedět na sedadle a spal. Pokoušel jsem s ním komunikovat a probudit ho, ale bylo už pozdě. Zemřel v tichosti a bez cizího zavinění. Je to smutné, ale i to život přináší,“ dodal řidič.

„Osobně se považuji za pohodového a nekonfliktního člověka, ale s některými lidmi opravdu nejde vyjít. S mládeží je to někdy složité, nejméně komplikací řeším se střední generací, přičemž senioři, které bychom měli nejvíce chránit, nám také někdy dokážou šichtu znepříjemnit,“ konstatuje řidič. Stále ale převažují ti, kteří si veřejné služby i šoférů váží. „Párkrát se mi stalo, že jsem dostal od lidí pozornost, třeba na Vánoce a tak. To je velice milé,“ dodává.

V nejbližší době ho však čeká rozloučení s jeho milovanou „babičkou“, autobusem značky Irisbus, se kterým jezdil 15 let. „Babičku mám rád, je to moje holka, sloužila mi vždy dobře, ale teď už musí do šrotu. Mám osobní vztah ke všem svým vozům. My chlapi už to tak někdy máme. Pro mě to není jenom věc,“ uzavírá s nostalgií Jiří Penc, který tak co nevidět proveze lidi po Kladně novým autobusem.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.