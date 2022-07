Zavřená okna i větračky má doma například Radek Jícha. „Z mého pohledu, kdo nemusí, tak ať ani ven nechodí. Udělal jsem pár fotografií, na kterých je vidět, jak je v Kladně i dopoledne kouřmo. Osobně jsem přemýšlel i o tom, že si snad vezmu respirátor. Je to fakt nepříjemné, začalo to už ve čtyři hodiny ráno,“ popsal muž z kladenských Kročehlav.

Kladno odmítá platit kraji příspěvek na dopravu. Cestující o spoje ale nepřijdou

Nepříjemný zápach se line od brzkého rána i ve Slaném. Starší žena ze zdejšího sídliště za nádražím jej popsala jako vlezlý a štiplavý. „Ráno jsem vykoukla z okna a myslela, že někde ve městě hoří. Chodila jsem i po baráku, zda nehoří třeba ve sklepě,“ popsala chvíle, které prožívala těsně před tím, než se z televize dozvěděla, že město zahalil dým z Českého Švýcarska.

Nejlépe na tom jsou ti, kteří před zápachem prchli do přírody. „S kamarády s naší partou Trilobitů chodíme každou středu na túry. Takže jsme i dnes odjeli do přírody do Řevničova, kde mohu potvrdit, že žádný zápach ve středu dopoledne nebyl cítit," řekl Jiří Nagy z Kladna.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

I nadále platí doporučení, aby lidé zavírali okna a svůj pobyt venku omezili na minimum. „Pokud se vítr obrátí, přinese zkrátka zápach i na Kladensko. Rozhodně se ale nejedná o koncentrace ohrožující zdraví. Měření bylo prováděno například v Lysé nad Labem a hodnoty byly podlimitní," sdělila mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová.