V Kladenské škole prasklo topení, voda zaplavila přízemí i suterén

Co se týká opuštěných hrobů význačných osobností, i zde se město nejprve snaží dohledat rodinné příslušníky, kteří by se o hrob dále starali. „Pokud se nám nedaří kontaktovat někoho z rodiny, pokoušíme se pomocí samolepek o neproplacení kontaktovat veřejnost, zda by hrob někdo adoptoval. To se po několika letech povedlo například u hrobu tankisty Karla Šlosara, který je proplacen, jen prozatím vlastník hrobu nesejmul samolepku,“ sdělila Růžková.

Pokud úředníci nikoho nenajdou a hrob nemá nájemce, snaží se město o hrob postarat v rámci správy pohřebiště. „Takový hrob ale zůstává označen samolepkou pro případ, že by jej někdo chtěl rovněž adoptovat nebo že by se objevil rodinný příslušník, který by chtěl převzít hrob do své péče,“ doplnila mluvčí.

Zrušení hrobu

Hrobová místa, která nemají platnou nájemní smlouvu a nejsou proplacena, se snaží správa hřbitovů zachovat a dohledat platného vlastníka. Vždy jde o velmi citlivou záležitost a zrušení hrobu není lidsky ani legislativně jednoduché.

V Kladně nastávají v lednu změny v autobusové dopravě, cestující čeká nová linka

„K odstranění hrobového zařízení přistupujeme pouze v případě, že hrob nemá platnou nájemní smlouvu, je dlouhodobě opuštěný a neudržovaný a svým stavem ohrožuje zdraví a majetek osob pohybujících se v jeho blízkosti, takzvaný havarijní stav,“ objasnila Lenka Růžková.



Co se týká kapacity kladenských hřbitovů, přesný počet volných hrobových míst se neustále mění. „Aktuálně máme na kladenských hřbitovech volná hrobová místa. V současné době však nemáme k dispozici žádné volné kolumbární schránky. Výstavba nového kolumbária se ale již připravuje,“ uzavřela mluvčí.