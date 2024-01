Před časem ji osud zavál až na černý kontinent. „Afrika mě odjakživa lákala, proto jsem začátkem milénia odcestovala na pár let do Jižní Afriky, kde jsem navštěvovala pěveckou školu u místní skvělé zpěváčky Kylé Adcock. Tam jsem konečně našla styl, který je mému srdci nejbližší. Africká hudba u mě zvítězila,“ vypráví zpěvačka, která je maminkou tří dětí a Afriku tehdy navštívila s prvorozenou Rebeccou.

Po návratu domů založila skupinu Mama Africa Tribute Band (M.A.T.) a díky projektu Music from the heart of Africa ji lidé přezdívají Lucie Africa. Prostřednictvím písní vypráví o životě, kultuře, historii i své lásce k Africe.

„Publiku přibližuji potíže tamních obyvatel i úskalí jihoafrického vzdělávacího systému. Zpívám v angličtině, zulštině, khóštině a dalších afrických jazycích. Chci našim lidem ukázat krásu těchto jazyků,“ říká hudebnice, která se stala během let i aktivistkou za lidská práva.

Zulské jméno znamená matka národů

„V roce 2012 jsem ve svých písních vzdala hold Miriam Makebě známé také jako Mama Africa a vydala jsem CD na počest této úžasné zpěvačky a bojovnice za lidská práva. Kmotry alba byli velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republice H. E. Celia-Sandra Botha, jihoafrický autor a inspirativní řečník Billy Selekane a český zpěvák Daniel Bárta,“ vzpomíná Lucie Nozizwe Jiyane, která se poté stala členkou organizace Miriam Makeby a začala aktivně spolupracovat s ambasádami Jihoafrické republiky.

Lucie odstartovala projekt „Ve jménu lásky - S hudbou pro lepší svět“ a navázala spolupráci se sborem Zululand Gospel Choir z KwaZulu-Natal. Společně uspořádali koncertní turné po České republice. Poté navštívila svou milovanou Jižní Afriku, kde byla zulskými obyvateli pokřtěna a dostala zulské jméno Nozizwe, což v překladu znamená matka národů. „Toto byl pro mě obrovský zážitek a zároveň velká čest,“ říká hudebnice, která se před osmi lety při práci na písni na počest Nelsona Mandely spřátelila s jeho vnučkou Ndilekou. Ta se pak stala partnerkou některých Luciiných projektů.

V roce 2018 přišly smutné časy. „Následkem tragické nehody jsem přišla o manžela a manažera v jedné osobě Mandlakayise Xolo Jiyane, který byl úžasným hudebníkem, zpěvákem, skladatelem a rovněž bojovníkem za lidská práva. Tehdy jsem se stáhla do ústraní a na nějakou dobu přestala zpívat,“ vzpomíná Lucie, která v sobě ale našla sílu a rok poté založila pěvecký sbor Ubuntu Choir, který má dnes okolo pětadvaceti členů.

Pocta legendám jihoafrické hudby

Repertoár sboru se skládá z tradiční a gospelové hudby jihoafrických zemí, která zaznívá v programu s názvem African Thanda (Africká láska). Druhý program má název Africa is where my heart lies, na němž se podílí Nozizwe s kapelou, je poctou legendám jihoafrické hudby.

Kladenský deník se se zpěváky a muzikanty setkal při nedávné zkoušce v hornobezděkovském penzionu Lívanec. A byl to nevšední zážitek.

Aktuálně Lucie Nozizwe Jiyane zakládá na památku svého manžela společnost s názvem Uxolo, která se bude zabývat projekty lidských práv a vzdělávání. Je také partnerkou v organizaci We are our sister's keepers, která pomáhá mladým dívkám a ženám v Jižní Africe.