Po více než sto letech odešlo z Londy železářství U Kozmů (kovomat), po třech desítkách let ze Třebízského ulice zmizel bytový textil Ĺudovíta Matouška. Své služby už nenabídne ani Pizza- café naproti na rohu pod sokolovnou, ani sousední legendární restaurace Na Střelně, klub Šantán, stejně jako elektro ve jedné budově, které dvaatřicet let let provozoval Josef Jelínek.

Všechny výše zmíněné provozovny našly během poměrně krátké doby nové uplatnění. A hosty vítají také asijští provozovatelé restaurace V Hemerkově statku, která vloni v lokalitě U Brodu ukončila svoji činnost po 18 letech.

Střelna otevře zahrádku

Střelnu na sklonku loňského roku odkoupili od podnikatele Josefa Jelínka Asiaté. Tamní prodejna elektro se záhy proměnila v obchod s potravinami a dalším zbožím pod značkou Bala. Před krámem se na stojanech vyjímají sázené jarní květiny. To, že hned naproti přes silnici provozuje obchod se stejným sortimentem řadu let jiný Asiat, nehraje výraznou roli.