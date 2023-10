„Z důvodu nestabilní situace ve stavebnictví došlo v rámci projektu výstavby nového hypermarketu Globus v Kladně ke zdržení. V této chvíli stále pokračují práce na nezbytné infrastruktuře a příprava pozemku pro výstavbu. Vzhledem k této situaci nyní bohužel nelze odhadnout, jak moc to ovlivní předpokládaný termín dokončení,“ sdělila Deníku mluvčí Globusu Andrea Turnovská.

Podle Lukáše Jůdla z tiskového odboru kladenského primátora už dokonce Globus požádal o prodloužení lhůty o další dva roky. „Tato žádost ještě není schválena, je v procesu vyřizování, ale není důvod žádosti nevyhovět, a tedy není důvod stavební povolení neprodloužit,“ řekl Deníku Jůdl.

Minulost plná bitev proti stavbě Globusu

Projekt se s obtížemi potýká dlouhodobě. Někteří Kladeňáci totiž obchoďák na cenném přírodním území odmítali, záměr provázela před několika lety i řada protestů a stížností, které vedly k průtahům, než nakonec dostal zelenou.

Stavba Globusu byla i jedním z ústředních témat předposledních komunálních voleb v Kladně, po nichž primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) vystřídal v čele města Dan Jiránek (ODS). Ačkoli koalice stavbu obchodního domu nepodporovala, smlouva uzavřená jejich předchůdci zavázala město k součinnosti. Město s investorem jednalo i o možné výstavbě v jiné lokalitě, ale neúspěšně.

O lokalitu bojovali tehdy také lidé z facebookové skupiny Zachraňte Růžové pole, vedené Ondřejem Novákem (Zelení). Kvůli změnám územního plánu se pokoušeli obrátit i na Nejvyšší správní soud. Ten ale jejich odvolání zamítl a výstavbě už nic nebránilo.

Zamezit výstavbě obchoďáku se v minulosti marně pokoušely i další skupiny. „Pozemek je zplanýrovaný, zpátky už to vzít nejde. Terén už vypadá jinak. Výstavbě musely ustoupit nějaké topoly a další dřeviny. Z našeho pohledu je škoda, že k záměru vůbec došlo. Podporovali jsme úsilí místních obyvatel, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v lokalitě bude. Přišlo nám zbytečné, aby na Růžovém poli vzniklo další obchodní centrum. Dala se tam udělat spousta lepších věcí, třeba rozšíření rekreačních možností, které by přilehlé sídliště potřebovalo. Podle našeho názoru bylo vybudování dalšího komerčního komplexu s velkým parkovištěm to nejhorší řešení,“ říká současný kladenský zastupitel Michal Hažlinský (Piráti), jenž s kolegy podporoval i místní referendum, které se ale vyvolat nepodařilo, neboť obyvatele jiných kladenských čtvrtí kročehlavská problematika příliš nezajímala.

Celková plocha areálu Globusu má podle podkladů pro územní řízení zabírat přes 92 tisíc metrů čtverečních se zastavěnou plochou obchodního centra téměř 17 tisíc metrů čtverečních. Má tam být přes 700 parkovacích míst.