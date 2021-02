Odpůrci hazardu zahájili ve čtvrtek v Kladně podpisovou akci. Ta má vyústit v referendum, zda lidé ve městě chtějí herny. Zejména opoziční zastupitelé nesouhlasí s tím, že vedení města schválilo na sklonku loňského roku vyhlášku povolující herny.

Povolení hazardu v Kladně ostře odmítají i vrcholné političky. Stejně tak senátorka Adéla Šípová (Piráti). | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Proti hernám vznikla iniciativa Kladno bez hazardu, která chce do června sesbírat na podporu referenda 5500 podpisů. Zastupitel Petr Soudek (Spojenci pro Kladno/TOP09) by byl rád, kdyby se podařilo spojit referendum s volbami do sněmovny, které budou na podzim. „Bude tak zřejmé, co si veřejnost opravdu přeje. Výsledek bude pro zastupitelstvo závazný,“ sdělil Soudek.