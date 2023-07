I když se přetnutí vazeb v Čechách a opuštění západního způsobu života může leckomu zdát u ženy zralého věku jako naprostá šílenost, pro Ivanu Baldo to bylo cestou ke spokojenosti, zdraví a radosti ze života.

Vyměnit Čechy za Indii podle ní nebylo ukvapeným rozhodnutím. „Odmala jsem si přála cestovat a létat. V rámci studia na vysoké škole jsem absolvovala pilotní výcvik a věnovala se sportovnímu létání. Po promoci a sametové revoluci jsem se pak stala letuškou u ČSA a mým prvním dálkovým letem byla indická Bombaj," vzpomíná na své profesní začátky.

„Indie mě okouzlila od prvního okamžiku. Byl to úplně jiný svět, barevný a intenzivní, velmi odlišný od našeho. Od první chvíle mě nesmírně přitahovala tamní kultura, jídlo, teplo, vůně, hudba, zkrátka úplně všechno,“ vysvětluje svou lásku na první pohled.

Poprvé se tam setkala také s jógou a ajurvédou. ČSA sice brzy do Bombaje přestaly létat, Ivana Baldo se však do Indie stále vracela na poznávací cesty s kamarádkami a později i na líbánky se svým italským manželem, obchodníkem s kávou, kterého potkala v Praze.

Ze svazku se narodila dcera Angie, Ivana Baldo ale uniformu letušky na dlouho neodložila. Po roce mateřské dovolené se do práce vrátila a její pracovní čas se dále odvíjel v oblacích. Po několika letech se cesty manželského páru rozdělily, časem pak přišla nová láska. S dalším osudovým mužem je spojovaly stejné zájmy a pracovní povinnosti, neboť byl pilot. A na svět přišel syn Vojtěch.

Místo televize západ slunce v přímém přenosu

„Můj tehdejší partner získal k mé radosti po odchodu z ČSA práci právě v Indii, a když byly Vojtíškovi čtyři roky, odstěhovali jsme se na jih Indie do Kovalamu. Našli jsme si hezký dům kousek od pláže a také díky skvělé mezinárodní partě lidí se nám tam moc líbilo. Syn tam začal chodit do školky a posléze do školy, dcera tam dokončila střední školu,” vypráví.

Když přišel čas vrátit se do vlasti, nikomu z nich se zpátky nechtělo. „Já jsem se tam doslova našla a Indie změnila můj pohled na svět. Když si představíte, že místo televize chodíte pozorovat západ slunce, tak se vám zpátky do materiálního světa nechce. Denně jsem cvičila jógu

pod vedením místního učitele a začala jsem poznávat tajemství ajurvédy,” vrací se Ivana Baldo v čase.

Po pěti letech intenzivního cvičení absolvovala učitelský kurs hathajógy ve škole IndeaYoga v jihoindickém Mysore a sama začala jógu učit. Při šestiletém pobytu se seznámila také s ajurvédou, která výrazně pomohla například v léčbě dceřiny alopecie. Prospěla i jí samotné. „Před odletem do Indie jsem byla stále nemocná, trpěla jsem na záněty dutin a močových cest, trápily mě časté angíny, bolel mě žaludek i střeva a měla jsem vysoký tlak. Ale v Indii postupně zdravotní problémy mizely, díky změně životního stylu, stravování a odklonu od západní medicíny k ajurvédě. Do padesáti let jsem byla pacient a teď jsem zdravá,“ potvrzuje Ivana Baldo.

Připomíná, že ajurvéda je starověký systém medicíny, který vznikl v Indii. „Je to věda o životě v harmonii s přírodou, s jinými lidmi, sám se sebou a se svou duší. Tento holistický systém sleduje, jaký má člověk životní styl a kde je příčina problému. Základem ajurvédy je individuální přístup ke každému člověku. Bere v úvahu vše, co ho ovlivňuje. Životní prostředí, zdravá strava, pohyb, duševní i duchovní život, to vše pomáhá na cestě k dosažení vnitřní rovnováhy. Součástí léčby je pročištění organismu a k tomu patří i očista mysli. Ajurvéda a jóga proto spolu úzce souvisejí. A důležitá je samozřejmě strava. I když ajurvéda maso nevylučuje, já dávám přednost vegetariánské stravě, protože mi chutná a dělá dobře,” vysvětluje.

Svoboda je začít znovu tam, kam vás srdce táhne

Po návratu do Čech a rozchodu s partnerem se Ivaně i jejímu synovi po Indii stále stýskalo. Materiálně zaměřený život už je nenaplňoval. „Přestože mám v Čechách i na Moravě hodně výborných přátel i podporující rodinu, nikde jsem tu nezakořenila. Rodiče už nežijí a od rozchodu s partnerem nemám ani vlastní bydlení. Ale to, že v Čechách nemám žádné vazby, mi dává svobodu. Svobodu začít znovu a tam, kde se já i moje děti cítíme šťastni. Loni v létě jsem prodala a rozdala veškerý nábytek, u sestry a přátel uložila pro mě cenné věci - fotografie, obrazy a nádobí po mamince, v práci jsem dala výpověď a vyřídila si živnostenský list. Koupila jsem letenky a v září odletěla i se synem do Indie. V Indii jsem nechala srdce, musela jsem se pro něj vrátit,“ říká Ivana Baldo. Po studiích v Anglii a cestách po světě je následovala i dospělá dcera Angie.

Protože je odmala výtvarně založená, vedle jógy a ajurvédy se věnuje i malování mandal a obrazů se spirituální tematikou a vyrábí originální náramky z polodrahokamů. Společně s dcerou se také rozhodly využít své zkušenosti ze života v Indii v projektu nazvaném Indie srdcem. „Hodně lidí se touží do Indie podívat, ale nechtějí jet s cestovkou. My jsme vlastně cestovní agentura, která jim může připravit pobyt na míru, najít vhodné ubytování nebo auto s řidičem, případně pouze vypracovat itinerář cesty a být jim jakýmsi přítelem na telefonu,“ popisuje své podnikání absolventka Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.

„A pokud chcete řešit své zdravotní problémy, se kterými si západní medicína neví rady, rády vám pomůžeme s výběrem vhodného místa pro ajurvédskou léčbu a pobyt vám zprostředkujeme. Jestliže cvičíte jógu a chcete se zdokonalit a prohloubit svoji praxi, můžeme vám poradit a doporučit vhodnou školu či učitelský výcvik. Jsme tady pro ty, kteří slyší volání matky Indie, stejně jako my,” dodává Ivana Baldo.