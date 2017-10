Jak se volilo na Kladensku?

Kladensko - Letošní parlamentní volby jsou již za námi. Jednoznačně je ovládlo hnutí ANO 2011, které od voličů z celé republiky získalo necelých třicet procent hlasů. Na podobném čísle zůstala bilance hnutí také na Kladensku. Nad magických pět procent hlasů se pak dostalo ještě dalších osm stran. Celkových devět stran ve Sněmovně je rekordem od vzniku samostatné České republiky. A jak by letošní volby dopadly, kdyby o jejich výsledku rozhodovali jen lidé z Kladenska?

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Pořadí první pětice nejúspěšnějších stran by bylo stejné. Tedy první by skončilo hnutí ANO 2011, druhá ODS, třetí Piráti, čtvrtá SPD Tomia Okamury, pátá KSČM a šestá ČSSD, přičemž kromě sociálních demokratů by každá ze zmíněných stran získala procentuálně o něco více hlasů, než v celorepublikovém srovnání. Rozdíl by pak nastal na sedmé příčce, kterou v celorepublikovém součtu hlasů obsadila KDU-ČSL. Lidovci na Kladensku získali pouhá 2,10 procenta hlasů, a tak by se před ně dostali Starostové a nezávislí i TOP 09. Obě strany by si ale prohodily pořadí, zatímco v republikovém měřítku volili lidé o něco více TOP09 než STAN, na Kladensku tomu bylo přesně naopak.

Volební účast se od posledních Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2013, na Kladensku mírně zvedla. Zatímco před čtyřmi lety volilo 56,62 procent voličů, letos se jich k volbám dostavilo 58,37 procent. Celkem vhodili lidé letos ve volebních místnostech na Kladensku do uren 74 259 platných hlasů. A jak lidé volili v největším středočeském městě, tedy v Kladně? Tam volby ovládlo, stejně jako ve většině měst a obcí, hnutí ANO 2011 s 30,48 procenty. Druhou nejúspěšnější stranou se pak v Kladně stala SPD Tomia Okamury s 12,14 procenty. Dále nejvíce Kladeňáci volili Piráty (11,98 %), ODS (11,36 %) a KSČM (8,54 %).

Přestože hnutí ANO 2011 volila veřejnost nejvíce téměř ve všech městech i obcích na Kladensku, našli se i dvě obce, kde tomu tak nebylo. V Blevicích lidé dali nejvíce hlasů komunistům (23,39 %), v Pavlově pak skončilo ANO 2011 až na šestém místě za Piráty (17,64 %), KSČM (14,11 %), ODS (12,94 %), SPD a TOP09 (shodně 11,76 %). Naopak v obci Páleč zvítězilo hnutí ANO 2011 na plné čáře, když si odneslo 45,91 procent hlasů.