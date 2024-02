Z pily možná vznikne škola

Co se týká roky opuštěného objektu bývalé pily v lese v Kročehlavech, jejíž torzo ukryté podél hlavní silnice v zeleni, se nachází se nedaleko Wolkerovy ulice a železničního přejezdu ve směru na Kožovku. Příměstský les využívají lidé k procházkám. Kolemjdoucím ale požitek z výšlapu ruina objektu hyzdí a zvědavcům může být nebezpečnou pastí. Zvláště pak dětem a zvířatům. Ani setkání s bezdomovcem nebo narkomanem není právě příjemné.

Kladenský deník proto zjišťoval, komu objekt aktuálně patří i to, jaký s ním má vlastník záměr. Objekt je podle katastru majetkem České republiky, přičemž právem hospodařit s ním mají Lesy České republiky. „Pozemek spravují Lesy ČR, ale pronajímáme ho Správě železnic, která vlastní budovu. Jaké s ní má záměry, nevíme,“ potvrdila mluvčí podniku Eva Jouklová.

Kladenský deník pátral dál. Z dobře informovaného zdroje se nám podařilo zjistit, že vyhlídky mohou být velmi dobré. Existuje i konkrétní záměr, podle nejž by na místě pily mohlo výhledově vzniknout vzdělávací zařízení. O bývalou pilu se podle Deníku velmi vážně zajímá člověk, který na Kladensku už jednu soukromou školu s dobrým renomé provozuje. Příslušná jednání jsou ale zatím na počátku.

Změní se ruiny hotelu v rezidenční čtvrť?

Další hanba Kladenska se rozprostírá na břehu Turyňského rybníka na Záplavách v katastru Kamenných Žehrovic. Ostudou je někdejší hotel Lika, ze kterého už zbyly jen nebezpečné ruiny. Přesto je i nadále lokalita rájem rybářů, jachtařů a stejně tak pěších. V zimních měsících si na zamrzlém rybníku užívají radovánky stovky bruslařů. Hotel Lika býval rekreačním střediskem bývalých kladenských oceláren Poldi SONP o celkové rozloze zhruba 15 500 metrů čtverečních. Nechyběla restaurace, hotelové služby, terasa, sportoviště i krytý bazén.

Do majetku získal hotel s pozemky po sametové revoluci průmyslový magnát a jeden z nejbohatších Čechů Zdeněk Bakala. Ještě v devadesátých letech Lika fungovala a byla příjemným místem k odpočinku. Později začala ale její sláva definitivně upadat. Následně objekt sloužil jako ubytovna pro dělníky a před několika lety dokonce vyhořel.

Aktuálně rozlehlý areál a torza původní stavby vlastní společnost Rezidence Marina a částečně i turecký majitel. Vybydlený komplex obehnaný polorozpadlým plotem působí velmi odpudivě a hlavně hrozí i nebezpečí. „Před časem nás vlastníci kontaktovali a sdělili svoji představu, že by zde rádi vybudovali rezidenční bydlení. Dokonce nás seznámili s architektem a prvními nákresy. Měli jsme radost, že se konečně začne něco měnit. Vydali jsme jim proto souhlas s demolicí Liky, který je platný do konce března letošního roku. Nedávno jsme projednávali změny v územním plánu a chtěli jsme se s vlastníky i spojit, ale pan Aleš Zalabák, se kterým jsme vždy jednali, už nereaguje. Takže ani my na obci nevíme, jestli jejich záměr trvá,“ sdělila místostarostka Kamenných Žehrovic.

Z pivovaru bytový dům?

Třetí ostudou okresu je rozpadlý objekt někdejšího pivovaru a pozdějšího Hostince U Hraběcích o rozloze přibližně 4000 metrů čtverečních na návsi v Hostouni. Jak potvrdil starosta Hostouně Martin Krátký, hostinec přestal fungovat na konci sedmdesátých let minulého století. Od té doby objekt chátrá. Areál aktuálně vlastní společnost LMC Corp, která zde měla rozsáhlé plány. Nyní vše utichlo.

„Naposledy jsme měli společné jednání asi před rokem a půl. Původní návrh na výstavbu plechové haly jsme rovnou odmítli. Společníci proto vyměnili architekty a sehnali i solidního projektanta, který po dohodě s obcí navrhl domy s 22 byty s tím, že návrh by respektoval půdorys původní stavby, nechyběly by podzemní garáže, zeleň, odpočinková zóna a tak dále. S tím by souvisela i změna územního plánu a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod. S tímto jsme se tehdy rozloučili. Pak už se společníci odmlčeli. Kontaktovali jsme se je i následně, ovšem bez jakékoli odezvy z jejich strany. Na podzim jsme se dočetli na stránkách realitní kanceláře Luxent, že je zmiňovaný objekt v Hostouni na prodej. Pro nás ale realitka není partner, takže čekáme, kdo se nám ozve,“ sdělil starosta. Vzhledem k tomu, že částka 30 milionů korun, za kterou je areál v nabídce, převyšuje roční rozpočet vesnice, je to pro místní kasu neakceptovatelné a Hostounští nemohou tudíž ani uvažovat o tom, že by si objekt sami odkoupili.