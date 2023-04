/FOTOGALERIE/ Salátová okurka za desetikorunu, jahody za pětadvacet, rajčata za třicet a balíček paprik trikolora za devětatřicet korun. Nákup za stovku! I takové kuriozity lze zahlédnout na farmářských trzích ve středních Čechách. V současné době, kdy jsou ceny potravin, zvláště zeleniny a ovoce, nebývale vysoké, působí levné jahody či papriky na trhu jako návrat v čase.

Trhovci nabízejí i extra levnou zeleninu. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

S výhodnou nabídkou přijel na čtvrteční trhy na Masarykově náměstí ve Slaném prodejce z nedalekých Kralup nad Vltavou. Zboží prý nakupuje jeho šéf osobně v Hamburku. „My vždy jen řekneme, které ovoce a zeleninu bychom chtěli, a šéf pro to jede do centrálního skladu do Německa. Ale je to jeho obchodní tajemství. My jsme jen prodavači,“ dodává muž s tím, že ve Slaném jsou na trzích letos potřetí.

Nabízené levné produkty včetně exotického ovoce působí vesměs čerstvým dojmem, přestože jsou některé z nich určeny k rychlé spotřebě, jako například salátovky.

To, že je na náměstí ve Slaném na prodej velmi levná zelenina a ovoce, se okamžitě rozkřiklo i v sousedním Kladně. „Sociální sítě jsou fenomén. Já jsem to objevila hned ráno na facebooku Slánský bazoš a moc mě překvapilo, jak zboží pěkně vypadá a za kolik ho prodávají. Protože hodně pršelo, tentokrát jsem nevyrazila, ale na příštích farmářských trzích si to určitě ohlídám,“ potvrzuje jedna z Kladeňaček.