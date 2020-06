ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podnik má navíc zvláštní fluidum, kde se daří láskám. Nejeden pár se dal dohromady právě u Fanyho, oslavili zde společně už několik svateb i narození dětí.

Ať už zahájíte ve Slaném svůj večer kdekoli, obyčejně vás kroky zavedou nakonec k Fanymu, kde se stále něco děje, o zábavu není nouze a zavřeno mají pouze v neděli. Provozovatelem podniku je již osm let Jan Fany Fanta se svojí manželkou Vladimírou.

Bohužel covid krize dolehla i na tento vyhlášený hudební klub a jednoho březnového dne zůstaly jeho dveře uzavřeny.

A protože šéf podniku, kterého přátelé oslovují výhradně přezdívkou Fany, je mužem mnoha profesí a talentů, nezahálel ani při covidu. To co by jiný smrtelník nestačil ani za dva životy, dokáže Fany zázračně skloubit dohromady. Při rozhovoru s ním přitom vůbec nemáte dojem, že by i v návalu práce podléhal okolnímu stresu. Dospělák s chlapeckou duší je přitom už sedm měsíců pyšným dědečkem vnučky Amálky.

Umění mu bylo dáno do vínku od pána Boha a od toho se prakticky odvíjejí jeho další činnosti. Je nadaným kreslířem, autorem nástěnných velkoplošných maleb, muzikantem, ochotníkem i divadelním režisérem.

„Při covidu se pochopitelně všechno zastavilo. Říkal jsem si, co budu dělat. Přátelé mě ale nenechali v nouzi a předplatili si u mě karikatury. Takže jsem se do obrázků pustil s velkým nadšením. A protože chci dělat věci pořádně, zabere mi to někdy i dva dny a někdy to celé vezmu a vyhodím a začnu znova. Na počátku jsem práce moc neměl a čím více se blížila karanténa ke konci, zakázek přibývalo. Teď jsem na tom tak, že nestíhám. Tímto bych chtěl všechny své klienty požádat o strpení, že jsem na ně nezapomněl, jen mi to trochu déle trvá,“ popsal Jan Fany Fanta.

Velkoplošná malba formou komiksu na stěnách školy

A jak už to tak bývá, do toho se mu se zakázkou ozvala Základní škola Na Hájích, pro kterou bude na stěnách přes prázdniny vytvářet velkoplošnou šedesátimetrovou malbu na turistické téma. „Děti se z malby dozvědí zajímavosti o Slaném a kam se jak dostanou. Jako poradce jsem si přizval kamaráda, znalce Slaného a historie, Libora Dobnera a grafika Michala Jůzu,“ popisuje výtvarník.

„Malbu bych rád tvořil formou komiksu, kdy legendy budou vepsány do bublin,“ dodal Fany. Protože je Fany také autorem mnoha kreslených vtipů, které roky baví čtenáře místních novin, je před před dokončením i dalšího kresleného projektu. „Oslovil mě jeden známý a nabídl mi, že mi vytvoří scénář ke komiksu, takže se snažím dílko také dokončit, ale jestli vše stihnu do konce léta, jak on zamýšlí, není zatím vůbec jisté,“ dodal Fany.

Mimo kreslení karikatur, se pustil v době covidu do rekonstrukce letní zahrádky před klubem. „Říkal jsem si, že když nechodí lidi, využiju nucenou pauzu k renovaci venkovního posezení. Jak jsem záhy zjistil, většina prken byla shnilá. Peníze ale došly a nebylo ani kde dřevo nakoupit. Opět se i tady ukázala solidarita Slaňáků a kamarád Zdeněk Beneš, který podniká se dřevem, mi ochotně prkna dovezl a nechal mi vše takzvaně na sekeru. Takže zahrádka už je pro naše návštěvníky opět v provozu,“ dodal Fany.

V podniku se mohou hosté mohou nanovo těšit v létě na hudební soboty. Červnový Fany Fest na náměstí se ale konat kvůli covid omezení letos konat nebude. „Uvažujeme o tom, zkusit festival udělat v menším provedení později v létě, ale zatím to jisté není,“ dodal Fany.

Kromě všeho dalšího zkouší s ochotníky ze Slánské scény premiéru Moliérova Lakomce v režii Miroslava Pokorného z Divadla Gong, která by měla být uvedena na podzim. „Tam jsem si také vymyslel náročnou výpravu, což je patrový projekt s obrovskými dveřmi,“ dodal výtvarník.

A aby nebylo všech aktivit málo, se ženou Vlaďkou se rozhodli vytvořit pro svůj podnik odnož na kolečkách. „Řekli jsme si, dcery už jsou velké a o náš podnik se dokážou postarat i samy a my s Vladěnkou budeme kočovat. Vytvářím proto nyní verzi Jazz Cafe Fany - Street, což bude dodávka pomalovaná jako zahradní domeček. Covid nám vše trochu narušil a vydali jsme se z peněz, takže vytvoříme úspornější verzi, ale určitě se bude líbit. Rádi bychom s naším pojízdným podnikem vyrazili poprvé například na Masarykovo náměstí, když jsou tam pravidelné trhy,“ uzavřel podnikatel.