„Moje práce mě nikdy nepřestala bavit. Mám to asi v genech. Pro mě to není a nikdy nebude jen zaměstnání. Je to srdeční záležitost a nemocnici považuji za svůj druhý domov. Rozhodně to není stereotyp. Lidé se vám mění před očima každý den a stejně tak po čase i lékaři nebo primáři. Setrvávám sice na jednom místě, ale vše se okolo mě proměňuje. Mění se nejen vedení, ale i způsob práce. Medicína je dneska docela jinde, než když jsem před padesáti lety nastupovala,“ říká sestra Jana.

Jak potvrzuje, patří k lidem, kterým práce dává smysl a drží je při životě. Ačkoli by si mohla užívat jako jiné její vrstevnice zasloužený odpočinek a třeba jen domácí pohodu či radovánky se třemi vnoučaty, práce je pro ni ten pravý motor. Přesto si Jana na rodinu, vnoučata, zahrádku i milovanou četbu dokáže najít dostatek času, stejně jako na pěší túry s manželem Jindrou.

Ve špitále nechyběla sestřička ani o letošním Štědrém dni, kdy sloužili s ředitelem nemocnice Štěpánem Votočkem i přes noc, aby jiní mohli mít volno. „Aktuálně jsem sestra na telefonu. Kdyby bylo potřeba, v nemocnici vědí, že jsem k dispozici a mohu kdykoli chybějící kolegyni nahradit,“ dodává.

A stejné to bylo i s loňským nástupem pandemie. „Bylo potřeba pomoci, tak jsem šla. Mám službu na suspektním pokoji, kde leží pacienti s podezřením na covid, kteří čekají na výsledky PCR testů,“ dodává zdravotní sestra.

Kromě běžných sesterských úkonů to i pro ni znamená se mnohokrát za den navlékat a svlékat z ochranného oděvu, což je samo o sobě náročné. Janu to neunavuje. Čím má více práce, tím se cítí lépe. Životní náboj a energii by jí mohly mladší kolegyně závidět. Při svých 144 centimetrech vzrůstu je až neuvěřitelné, kolik dokáže Jana uzvednout kilogramů a poradit si i s pacienty s nadváhou, kterých není v dnešní době právě málo.

„Za ty roky už mám speciální grif, pokud bych pacienty zvedala nesprávně, zničila bych si záda a to bych jim nebyla moc platná. Na záda musí být člověk opatrný. Když je potřeba, děláme některé úkony ve dvou,“ popisuje sestra.

Vděk od nemocných

Asi největší odměnou je pro ni lidský úsměv, spokojený pacient a vděk, kterého se jí od nemocných dostává. „Energii nasávám z kolektivu i pacientek. Když jdu na oddělení, babičky jsou vděčné za pohlazení, to si člověk mimo toto prostředí ani moc nedokáže představit. Pro mě je zkrátka každý důležitý, ať pacient, nebo vrátný. S každým jsem ráda a každému ráda věnuji svůj čas a hovořím s ním. To mě naplňuje. Na druhé straně mě na naší práci asi ze všeho nejméně baví administrativa, té je rok od roku více. Ale nedá se nic dělat, i papírování k tomu patří. Ale rozhodně bych nikdy nevyměnila práci u lůžka za kancelář,“ usmívá se Jana.

I když v únoru oslaví sedmdesátku, se svým milovaným špitálem se určitě loučit nehodlá. „V legraci říkám, že mě budou muset odstřelit. Osobně se necítím ani na věk, který mám, spíše o dvacet let mladší. Ale vážně, dokud mi budou zdraví a rozum přát, chci pracovat,“ dodává Jana Suchopárková.

Práce a vlídný úsměv na tváři, to Janu specifikuje. Navíc má přátelskou a nekonfliktní povahu. S takovým člověkem je radost spolupracovat. Sama si prakticky nikdy nestěžuje. A přitom by mohla, život jí nepřinesl jen radosti. Zakusila i velké starosti, bolest a trápení, které potkaly její dva ze tří synů. Jeden je kvůli svalové dystrofii upoután na invalidní vozík. Druhého syna rodiče před několika lety pochovali. Zdravotní handicap se nevyhnul ani vnoučatům, přesto jsou to Janina sluníčka a tráví s nimi každou volnou chvíli i pobyty v lázních.

„Musíme to brát, jak to je, a radovat se z každého dne. Ani naší rodině se starosti a nemoci nevyhýbají. Ale máme se rádi, držíme při sobě a to je pro nás velice důležité. Nakonec to hezké a příjemné v našem životě převažuje," uzavřela zdravotnice.