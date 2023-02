Ideálním tipem je veřejné bruslení na slánském zimáku, který má otevřeno o prázdninách denně a stejně tak sousední aquapark. Jak potvrdil ředitel Veřejné sportovní haly Slaný Radek Hlavatý, až do neděle 26. února je plavečák pro děti a studenty s 30 procentní slevou.

Plocha slánského zimního stadionu je k dispozici o prázdninách denně vždy dvě hodiny až do soboty 25. února. Dle rozpisu.

Jak zjistil Kladenský deník, přicházejí bruslaři nejen místní, ale i z Kladna a okolních obcí jako Stehelčevsi nebo Doks. Odtud přijela s rodinou i malá Elenka, která ještě nemá ani tři roky a už zkouší své umění na brusličkách s pomocnou hrazdičkou. „Je maličká, ale jde jí to, na bruslích je dnes úplně poprvé,“ potvrdila Elenky babička.

Termíny veřejného bruslení na zimním stadionu Slaný během jarních prázdnin:

Sobota 18.2. 13:00 - 15:00

Neděle 19.2. 15:45 - 17:45

Pondělí 20.2. 12:00 - 14:00

Úterý 21.2. 10:00 - 12:00

Středa 22.2. 14:00 - 16:00

Čtvrtek 23.2. 16:15 - 18:15

Pátek 24.2. 14:00 - 16:00

Sobota 25.2. 11:30 - 13:30

Vstupné: Dospělí 80 Kč, Děti 50 Kč.

Platba pouze v hotovosti.

Aquapark Slaný má o jarních prázdninách otevřeno denně až do neděle 26. února od 9 do 22 hodin, děti a studenti mají slevu 30 procent.

Plavání a bruslení v Kladně

Plavání v Aquaparku Kladno je v době jarních prázdnin denně od 9.30 hodin do 21.30 hodin až do neděle. Kladenský plavečák slevy neposkytuje - pouze skupinám nad 20 osob množstevní slevu.

Veřejné bruslení na kladenské druhé ledové ploše zimního stadionu probíhá stále ve stejném termínu jako jindy v sezóně, čili v sobotu od 17 do 19 hodin a v neděli od 16 do 18 hodin. Jak potvrdil mluvčí Jágrova klubu Rytíři Kladno Lukáš Jůdl, předpoklad je, že veřejné bruslení bude probíhat až do konce dubna.