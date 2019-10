Jaroslav Ulrich je muž neustále sršící energií a dobrou náladou. Málokdo mu hádá devadesát roků. Je nepřetržitě v akci a všechno si pamatuje. Tok řeči nikdy neustává. I mladší posluchač má co dělat, aby vše zachytil. Takovou má pan Jaroslav kadenci slov, přičemž hovor prokládá písněmi a poťukáváním rukou do stolu.

„My jsme měli za socialismu v 60. letech jako velký Národní podnik Bateria Slaný patronát s Československou televizí. Zvali nás na plesy do Prahy a tak podobně. Vstupné bylo deset korun a hrálo deset kapel. Když jsme tam jednou přijeli, zpívala tam poprvé například Marta Kubišová a objevil se tam i Karel Gott. Zpíval takovou nepodařenou píseň se slovy: „Já nevěřím na svatýho Huberta, ani na čerta a takhle…“ „Text byl blbej, ale já si přesto říkal: "Ten kluk se mi líbí!" Zpívá úplně jinak, než Matuška.

A tak jsem ho začal vnímat. Jezdili jsme na jeho koncerty a já o něj od té chvíle bojoval. Už v té době jsem říkal: “Není přes Gotta. Ten je nejlepší, to si pamatujte!“

„A lidi řekli: „Ten ušoun zubatej?!“

„Zpívat ho můžu, ale koukat na něj nemůžu,“ řekla nějaká ženská z publika.“ „Já jí oponoval: „Nepovídej, je to štíhlej, mladej kluk, ten ještě vyroste. Uvidíš, jakej bude!“ „No a tak se to táhlo. A kamarádi se mi smáli a dobírali si mě“: „Ještě miluješ Gotta?“ A já říkám: “No jistě, jedině!“

„A najednou, Ivanka Boušová, krasavice v Baterii, sekretářka, řekla: „Karel bude jednou Zlatej slavík!“ A já na to, že už by to Karel mohl letos vyhrát!“ „A Ivanka řekla: „Ty ses zbláznil! Co tě to napadlo?“

A já povídám: „Pamatuj si, že jo!“

…Koupili jsme tedy s kamarády plátno, nalakovali ho v podnikové bateriácké jídelně a Láda Sedlák tam napsal: „JEDNO JE NÁM JISTÉ, GOTT NA PRVNÍM MÍSTĚ!“

„Zkoušeli jsme se mermomocí za Karlem dostat do Prahy na Smíchov a nedařilo se. Tak jsem zavolal na svaz mládeže, že bychom chtěli Karla podpořit jako zástupci národního podniku. Dlouho se radili a pak nám řekli, že zavolají. A skutečně zavolali a zeptali se, jestli nám bude stačit 28 míst, což byly první dvě řady,“ vzpomíná senior.

„A tím jsme se dostali na vyhlášení Zlatého slavíka, kterého Karel Gott skutečně vyhrál. Psal se rok 1963. Vytáhli jsme náš transparent a oslavovali mistra. A já tehdy Karlovi předpověděl velkou budoucnost,“ dodává Jaroslav.

„Při té příležitosti jsem, jen tak bokem, naznačil muzikantovi a skladateli Karlu Krautgartnerovi: „My máme ve Slaném krásný divadlo a nemáte to daleko…“

„A za nějaký čas to přišlo. Slovenský režisér Janko Roháč začal dělat s Karlem slavné hudební pořady ve slánském divadle, které divadlo i město proslavily,“ říká Jaroslav Ulrich.

„Když byl Karel Gott ve Slaném v roce 1973, tak jsem mu transparent z prvního Zlatého slavíka přinesl do divadla a nechal si ho jím podepsat,“ dodává Ulrich.

… „A pak jsme jezdili i s manželkou na Karlovy koncerty. Já byl do něj prostě blázen!“ říká Jaroslav Ulrich. Jednou jsme se s Karlem viděli delší čas mezi vystoupeními. Nabídl jsem mu tykání a Karel to akceptoval. Byl jsem přece jen o deset let starší," dodává s úsměvem Jaroslav Ulrich.

„Dovolil jsem si ho letos pozvat na svoje devadesátiny, kde bych mu slavný transparent předal, ale už byl dost nemocný. Vydavatel Václav Kýzl poslal Karlovi dopis – pozvání na moji oslavu, ale zdraví už mu to nedovolilo. I tak má Karel Gott čestné místo v mojí knize, kterou Václav Kýzl k mému jubileu vydal. Věnuji v ní mistrovi několik stránek,“ uzavírá nestor regionální kultury Jaroslav Ulrich.