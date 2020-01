Vedení obce v čele se starostkou Janou Kučerovou (Sdružení nezávislých kandidátů) si od záměru slibuje, že vzniklý multifunkční prostor poskytne služby nejen místním, ale i přespolním. “V Jarpicích si i tím chceme udržet mladé lidi, aby se nestěhovali pryč. Projekt výběrovou komisi zaujal nejspíše díky tomu, že řeší komplexně potřeby obce a jejích obyvatel,“ sdělila starostka Jana Kučerová.

Nové centrum obce Jarpice, kde je okolo 120 stavení, z čehož 40 objektů užívají lidé pro rekreační účely, poskytne do tří let zázemí pro obecní úřad, kulturní sál, sportovní vyžití, hospodu a obchod. „V hospodě ale neplánujeme vybudovat zázemí pro vaření, které by splňovalo přísné hygienické normy. Součástí projektu je dále vytvoření pěti bytů běžných rozměrů,“ dodala starostka.

Obdobné centrum mají například v nedalekém Zichovci. Součástí je vyhlášený Zichovecký pivovar, kde se celoročně koná velké množství společenských akcí. Zde se však jedná zejména o soukromou aktivitu někdejšího starosty Ivana Husáka. I jejich vesnice tímto počinem velmi ožila a spousta mladých rodin zde našla nový domov.