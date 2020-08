Je rozhodnuto! Koně chovatelky Kunové ze Žiliny budou umístěny do náhradní péče

Kauza chovatelky koní Dity Kunové ze Žiliny, kde v její stáji uhynula počátkem července další kobyla, konečně nabrala obrátky. Veterinární prohlídky se v jejím chovu neustále střídají, padají pokuty, které nikdy nezaplatí, hladoví koně soustavně utíkají po obci. Červencovým případem se zabývá i policie a Kladenský deník sleduje situaci ve stáji dokonce několik let. Nyní už veterinářům a úřadům došla trpělivost. V posledních týdnech se do záležitosti vložil i politik a koňák Petr Bendl. Díky nátlaku médií a veřejnosti budou zvířata chovatelce co nevidět umístěna do náhradní péče.

Ve stáji Dity Kunové v Žilině. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Magistrát města Kladna připravuje na pokyn Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj - Oddělení veterinární hygieny Kladno a Rakovník zahájení správního řízení s majitelkou chovu koní, a to v rámci přenesené státní působnosti. „Součástí řízení má být i umístění zvířat z dlouhodobě nevyhovujícího chovu do náhradní péče. Nový domov pro koně hledají pracovníci odboru u jiných ochotných chovatelů v nejbližším okolí,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová. Odbor životního prostředí obdržel od veterinární správy podnět k projednání přestupku na ochranu zvířat proti týrání a zároveň návrh na zvláštní opatření – nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče. Nařízení umístění zvířat do náhradní péče je výhradně v kompetenci veterinární správy, vykonavatelem je v přenesené působnosti Odbor životního prostředí kladenského magistrátu, který ihned začal připravovat zahájení správního řízení. KRIMI-MIX: Policisté zachránili v Kladně sebevraha hned dvakrát Přečíst článek › „Administrativa ve spolupráci s právníky je v takovém případě náročná, musíme například připravit i smlouvy s náhradními chovateli. Ruku v ruce s úřední linií jde příprava praktické stránky převedení koní do náhradního chovu. Těsně před zahájením řízení pak musíme provést ověření aktuálního počtu a identifikaci koní v chovu,“ informoval Radovan Víta, vedoucí Odboru životního prostředí kladenského magistrátu. Dle zprávy veterinární správy má být ve stájích celkem sedm koní, stav se ale mohl od doručení pokynu podle vedoucího Odboru životního prostředí změnit. „Vzhledem k medializaci případu máme nabídky na převzetí zvířat od jiných regionálních chovatelů. Prvotně jsme spolupracovali s vedením obce Žilina, které je velmi nápomocné, a hledali umístění do náhradního chovu v nejbližším okolí, první jednání s konkrétním chovatelem již proběhlo,“ informoval Radovan Víta s tím, že projednávání samotného přestupku na ochranu zvířat proti týrání koordinuje magistrát s Policií ČR, která zároveň obdržela v této souvislosti trestní oznámení. Vedoucí Odboru životního prostředí upozornil, že veterináři nenařídili odebrání koní, ale umístění do náhradní péče. To znamená, že náklady na nové ustájení zvířat bude původní majitelce přeúčtováno, a pokud nedostatky v chodu napraví, může Odbor ŽP na základě odborného vyjádření veterinární správy rozhodnout o návratu koní. Rytíři zrušili poslední dvě přípravy na Slavii s v Jihlavě Přečíst článek › Od roku 2017 přijal kladenský magistrát v souvislosti s problematickým žilinským chovem dvě stížnosti od obce Žilina a jednu od občana. Policie ČR také předala magistrátu k řešení řadu přestupků, jejichž předmětem byl zejména únik koní z tohoto chovu. Kromě toho Odbor životního prostředí obdržel pět podnětů Krajské veterinární správy k projednání přestupků ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání. „Během tohoto období jsme provedli na základě uvedených podnětů spolu s veterináři řadu kontrol na místě a uložili celkem deset pokut v celkové výši přes 100 000 korun za přestupky spočívající v nezajištění koní vedoucího k jejich úniku, nezabezpečení pravidelného napájení, ve výskytu ostrých předmětů ve výběhu a nezabezpečení krytu na pastvinách. Uložené pokuty nebyly placeny a většina z nich již byla postoupena soudnímu exekutorovi,“ upozornil vedoucí Odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta.

