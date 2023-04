/FOTOGALERIE/ V největším středočeském městě budou zrušeny čtyři pošty. Konkrétně se jedná o pobočku ve Vrapické ulici v Kladně-Dubí, dále o poštu na náměstí Svobody, bez dvou pošt budou také Kročehlavy, kde zruší pobočky ve Vrchlického ulici a v ulici Cyrila Boudy. Zavírání pošt se dotkne také Slaného, kde definitivně zavře pošta Na Dolíkách.

Anketa: Budou vám v Kladně chybět rušené poštovní pobočky? | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

Obyvatelé největšího středočeského města, kde zbyde po létě už jen pět pošt, jsou rozhořčeni, protože lidí ani vedení radnice se nikdo na jejich názor neptal. Navíc se veřejnost i představitelé města vše dozvídají pouze z médií.

Pošta ve Vrchlického ulici

„Rozhodli o nás bez nás a to nám přijde vůči veřejnosti nefér. Zejména pro nás důchodce je to velmi nemilé, protože nezbyde než cestovat do centra města, kde už tak jsou fronty mnohdy neúnosné,“ potvrzuje například muž z kročehlavského sídliště, které patří v Kladně k nejlidnatějším a místní pobočka ve Vrchlického ulici bude zrušena.

„Velice nemile mě to překvapilo, že zavřou právě kročehlavskou poštu. Fronty jsou tam od rána do večera, je tam i balíkovna. To mi přijde jako nešťastné řešení. Osobně tam chodím do známky, prodávám je v obchodě. A abych nyní jezdila pro ceniny přes celé Kladno, to asi nebudu a se známkami patrně skončím,“ potvrzuje Markéta Šaldová, prodavačka z papírnictví u pošty ve Vrchlického ulici.

A nemile zaskočena je i prodavačka z trafiky, která s poštou přímo sousedí. „Poštu určitě postrádat budu, nosím tam tržbu a vyzvedávat balíčky a nechávám si sem posílat poštu svojí, kterou bych doma nezastihla. Nezbyde mi, než se cestou z Kladna stavovat ve Slaném a vyřizovat to na poště tam, protože bydlím v Plchově. Jezdím ale autobusem, tak to bude náročné,“ potvrzuje trafikantka z Vrchlického ulice.

Nejbližší pobočka pro kročehlavské by měla i nadále fungovat u Mety, kde žije hodně osob z handicapem, takže klienti z Kročehlav se budou patrně soustředit i tam.

Poště na Sítné v ulici Cyrila Boudy

Po zveřejnění rušených poboček v Kladně jsou nespokojení i obyvatelé Sítné. I zde je sídliště hustě obydlené a také zdejší pošta v ulici Cyrila Boudy v létě skončí. Sídlí v suterénu Domu techniky a jak zjistil Deník, ani zde se dveře netrhnou. „Rozhodně se mi to nelíbí, protože tahle pošta je dost vytížená. Osobně mám v této budově kancelář, já tu zůstanu i nadále, ale jestli se ještě například pošta dohodne s bankou, které objekt patří, to opravdu netuším. Rozhodně mi je všech těch lidí líto,“ potvrzuje pojišťovák z ulice Cyrila Boudy.

Pošta Kladno Dubí

Asi nejhůře pocítí uzavření pobočky lidé v Kladně Dubí, které kdysi bylo samostatnou obcí a žije tu nejméně dva tisíce obyvatel. „To je teda velká rána. Žije tady hodně důchodců, tak nevím, jak to budou ti chudáci řešit. Zda jezdit pro penze do města? Bude to něco a kde budou všichni ti lidé třeba před hlavní poštou parkovat, to si neumím představit. V domě ve Vrapické ulici, kde pošta sídlí, je úřadovna městské části, konají se tu i volby a nahoře je školka. Nenapadlo by mě, že právě u této pobočky dopustí, aby se zrušila,“ potvrzuje žena, která v domě bydlí a právě zde prováděla velikonoční výzdobu.

Pošta na náměstí Svobody

I u pobočky v centru města, na náměstí Svobody, bylo rozhodnuto, že definitivně uzavře. Mnozí oslovení to tušili a někteří vůbec. „Jsem důchodkyně, pohybuji se za pomoci chodítka, můj muž už nechodí nyní po úrazu vůbec. To, že pobočku zavřou, je podle mě sprosté. To mě ani ve snu nenapadlo, že by sáhli právě na tuhle pobočku. Představa, že půjdu s chodítkem až na hlavní poštu, je pro mě nemilá. Navíc je pěší zóna rozkopaná, protože se předělává. Nenapadlo nás, že i poštu v centru města nám seberou. Je to otřes,“ potvrzuje čtyřiasedmdesátiletá žena.

A zaskočeni velkou redukcí poboček v Kladně jsou i na radnici. „Město Kladno bylo Českou poštou dopisem informováno, že k 1. červenci dojde ke zrušení čtyř poboček. V Kladně tak pošta od prázdnin plánuje provozovat pouze pět poboček. Podle České pošty zůstane dostupnost a kvalita služeb zachována a kapacity zbylých pošt jsou dostatečné. V příštích dnech by se na toto téma měla uskutečnit schůzka a osobní jednání mezi zástupci pošty a vedení města Kladna,“ sdělil mluvčí města Kladna Vít Heral.

Nepříjemné zjištění je to i pro kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno). „Až do čtvrtka nás z České pošty oficiálně nikdo nekontaktoval a informace ohledně rušení poboček jsme byli nuceni odchytávat například z médií, což nám přišlo prapodivné. Skutečností ale evidentně je, že Česká pošta bude procházet změnami, které se dotknou nás všech. Budeme iniciovat jednání a vynasnažíme se o to, aby byl zásah pro Kladeňáky co nejmenší,“ uzavřel primátor.

Zavřít by od léta měla také pobočka České pošty Na Dolíkách ve Slaném. I v tomto městě jsou na radnici přinejmenším nepříjemně zaskočeni. "Vadí mi především způsob komunikace, jaký byl zvolen. Zcela opačný, než jaký bych očekával. Nejprve bylo rozhodnuto a uveřejněno, jaká místa se zavřou a teprve potom přijdou jednání, kdy nám sdělí důvody, které je k tomu vedly. Rozhodně budeme na setkání s vedením pošty usilovat také o to, aby se prodloužila provozní doba na hlavní poště na náměstí. Po posledním omezení je pro občany nevyhovující," sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek.

Česká pošta připravuje v rámci úspor zrušení téměř desetiny svých poboček, už od léta jich má být o tři sta méně.

Tyto pobočky zruší Česká pošta ve Středočeském kraji:

Benátky nad Jizerou 2, 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, PSČ 294 71

Beroun 4, Švermova 1649, Beroun-Město, PSČ 266 01

Brandýs n. L. - Stará Boleslav 2, Boleslavská 1391, Stará Boleslav, PSČ 250 01

Kladno 3, Vrapická 474, Dubí, PSČ 272 03

Kladno 5, náměstí Svobody 1518,

Kladno, PSČ 272 01

Kladno 6, Vrchlického 2028, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kladno 9, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

Kolín 3, Mlýnská 1199, Kolín V, PSČ 280 02

Kralupy nad Vltavou 3, nám. J. Seiferta 698, Lobeček, PSČ 278 01

Kutná Hora 4, U Radnice 1, Kaňk, PSČ 284 04

Kutná Hora 6, Husova 149/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, PSČ 284 01

Kutná Hora 3, Zámecká 167, Sedlec, PSČ 284 03

Mělník 3, Českolipská 1112/21, Mělník, PSČ 276 01

Mělník 4, Nemocniční 2629, Mělník, PSČ 276 01

Mladá Boleslav 2, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01

Mladá Boleslav 5, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01

Nymburk 2, Petra Bezruče 362/3, Nymburk, PSČ 288 02

Nymburk 3, Mládežnická 2086, Nymburk, PSČ 288 02

Poděbrady 2, Budovcova 1326/39, Poděbrady III, PSČ 290 01

Příbram 4, Poštovní 28, Příbram V-Zdaboř, PSČ 261 01

Příbram 5, Budovatelů 137, Příbram VIII, PSČ 261 01

Slaný 3, Na Dolíkách 508, Slaný, PSČ 274 01

Rakovník 2, Nádraží 188, Rakovník II, PSČ 269 01

Zruč nad Sázavou 3, 1. máje 9, Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22