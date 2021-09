„Dostala jsem Belmonda k narozeninám. Strašně jsem si přála se s ním setkat. Když to zkrátím, manžel mu napsal dopis a bylo. Možná se to zdá neuvěřitelné, ale skutečně to tak je,“ předeslala Alena Podolská, jejíž manžel Jan je členem fanklubu Holywood-show a dalších fanouškovských platforem a setkává se s různými celebritami po celém světě. S Belmondem domluvil setkání v dubnu roku 2004. V té době byl slavný herec už nemocný, přesto stále plný síly. Manželé proto sedli na letadlo a vyrazili za svým idolem.

„Ubytovali jsme se v hotelu a Belmondo pro nás poslal auto i se svým šoférem, který nás k němu dovezl. Jedinou podmínkou bylo, že do toho nebudeme zatahovat média. Díky tomu, že jsme získali jeho důvěru, setkali jsme se s ním u něj doma a potom i v Boloňském lesíku, kam chodil denně na procházky. Pro mě to byl nejkrásnější dárek. Bébel byl zlatíčko, neuvěřitelně hodný a mně stačilo, že jsem s ním mohla strávit alespoň krátký čas,“ vzpomíná Alena Podolská na životní setkání s Belmondem, který byl podle jejího vyprávění ve skutečnosti stejný jako na filmovém plátně. „Vlastně jako by v těch filmech ani nehrál, byl to zkrátka on,“ shrnula.

S komunikací ve francouzštině tehdy Podolským pomohla jejich kamarádka, která ve Francii žije padesát let. Díky jejímu tlumočení si mohli naplno užít i pověstný hercův humor. „Na to, že byl pan herec, si na nic nehrál, byl otevřený. Přijal nás, jako bychom byli roky přátelé,“ podotkla Alena Podolská.

Rozloučení s hereckým velikánem by se manželé ze Studeněvsi rádi zúčastnili. Nepředpokládají však, že by to i z důvodu různých pandemických opatření bylo možné. Své poslední sbohem mu ale dají. „Přes kamarádku jsme už zajistili květiny, které za nás předá,“ potvrdila žena, která má na setkání se Jeanem-Paulem Belmondem jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Podolští navštěvují Francii pravidelně a slavný Bébel není jedinou hvězdou, se kterou se tam setkali. V jejich cestovatelském deníku nechybí například Belmondův „rival ze stříbrného plátna“ Alain Delon, Jean Reno či třeba Peirre Richard.