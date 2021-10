Podle vedoucího záchranné stanice Petra Starého se v zázemí stanice sejde každoročně okolo 60 – 80 jedinců, které sem lidé donesou. V případě, že je zvíře zraněné či jinak bezprostředně ohrožené na životě, je to v pořádku. Jenže lidé mnohdy v nevědomosti nadělají více škody než užitku, ježky sbírají doslova jako houby po dešti a zbytečně zasahují do přirozených přírodních procesů.

Podzimní mláďata sice mají horší startovací pozici, ale pokud vše zvládnou bez lidské pomoci a v přirozeném prostředí, jsou lépe připravena na další život. Vypouštění málo životaschopných jedinců vypiplaných v umělých podmínkách jen oslabuje populaci a celkově tedy ježkům škodí.

„Sice už se blíží listopad, ale pořád je třeba k tomu přistupovat s rozumem a pokud není ježek viditelně zraněný nebo je přes den nepohyblivý či opuštěný nebo neleží u silnice, měli by lidé volat záchrannou stanici a především se nejdříve poradit, než ho seberou,“ upozorňuje Petr Starý.

"Pokud bude mít ježek na konci listopadu 500 až 600 gramů, je schopen přežít zimu tím, že se zazimuje. Sám si dokáže vyhledat místa, kde je nahromaděné listí nebo si na zahradě zaleze do kompostu. Následně ulehne k zimnímu spánku a vyleze až s prvním jarním sluníčkem na jaře. Pokud se znovu ochladí, znovu si zaleze,“ dodává Starý. Jestliže se vám mladý ježek na vaší zahradě přesto nyní jeví jako velmi maličký, můžete mu na radu odborníků podat například například kočičí krmivo, konzervu, vařené vejce a zajistit také misku s čistou vodou. O ostatní už se postará sám.

Co se týká ježků donesených do kladenského AVESu, dostane se jim výtečné péče. „Máme pro ně speciální zázemí, kde se mohou zavrtat do slámy nebo do sena. Většina z nich z 99 procent zimu u nás přežije a následně je zase vypouštíme do volné přírody,“ uzavírá vedoucí záchranné stanice Petr Starý.

Kvůli finanční náročnosti péče o ježky je možné stanice, které koordinuje Český svaz ochránců přírody, podpořit prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi. Příspěvky lze posílat na číslo účtu 33553322/0800, do zprávy pro příjemce je nutné uvést JEŽCI. Stanice uvítají i materiální pomoc (konzervy, granule), to vše je možné stanicím po dohodě předat.

Infobox

Bez lidské pomoci obvykle nepřežijí ježci, pokud:

- jsou zranění (otevřené rány, tahají nohu za sebou, jsou popálení)

- mají na těle nakladená muší vajíčka nebo larvy (obvykle to značí skryté hnijící rány)

- jsou apatičtí, leží na boku, při dotyku se nestáčejí do klubíčka a neježí bodliny (bodliny přilehlé k tělu)

- mají bílý až žlutý výtok z nosu, z očí, těžce dýchají, mají kašel, průjem (známky infekce či napadení vnitřními parazity)

- jsou nalezení na sněhu nebo za velkých mrazů (mohlo dojít ke zničení zimoviště, nebo byl před zazimováním ve špatné kondici)