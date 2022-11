Petenti dokumentem vyzývají odpovědné osoby k odpolitizování tématu a aby ho do rukou dostali skuteční odborníci z oblasti dopravy. V současné době je na petici více než 400 podpisů a podle iniciátorů poběží až do konce roku. Kladenští i středočeští politici tvrdí, že se chtějí dohodnout. Ustoupit ze svých pozic ale zatím nehodlá ani jedna ze stran.

Kladno nechce zvyšovat ceny tepla. Zvažuje jít cestou vlastního zdroje

„V praxi to znamená, že přestupy na jednotlivé autobusy leckde nenavazují, jak z hlediska času, tak přestupních zastávek, kdy člověk musí cestovat po městě na jinou zastávku, odkud mu jede optimální spoj," říká jeden z členů petičního výboru Miroslav Jirásek. A dodává: „Aktivitou chceme prosadit pouze to, abychom se dostali včas do práce, do školy nebo domů.“

Jak Jirásek doplnil, iniciátorům petice dodnes nikdo nevysvětlil, jestli v Kladně proběhl nějaký přepravní průzkum, podle kterého by byl někdo schopen určit, jaké spoje jsou opravdu zapotřebí. „Podle informací, které máme také od některých soukromých dopravců, problém dopadl také na ně. Stěžují si, že mají přeplněné autobusy a vyšší náklady, které jim zatím nikdo neproplácí,“ konstatuje Jirásek.

A Kladenští cestující nejsou sami, kteří jsou nešťastní z toho, jak autobusy od září jezdí.

Obě strany chtějí jednat

Vedení kladenské radnice vnímá problematiku jako závažnou a s krajem chce nadále jednat. „Petici a v ní konkrétně popsané body vnímáme, stejně jako stížnosti cestujících, a to i z okolních obcí. Zdůrazňuji ale, že město od začátku považuje jednostranné omezení spojů Středočeským krajem od 1. září za nezákonné a diskriminační a nápravy se domáhá všemi prostředky,“ sdělil mluvčí kladenské radnice Vít Heral. „Připomínám, že město Kladno ze zákona provozuje a platí městskou hromadnou dopravu na území města. Žádné spoje MHD neodebralo, naopak je posílilo, z tarifní integrace PID neodstoupilo, nýbrž bylo vyňato, a nadále na svých linkách uznává jízdenky PID ve stejném rozsahu, jako v minulosti,“ dodal.

Na další jednání s Kladnem je připraven podle svého sdělení i Středočeský kraj. „K redukci spojů bylo nutné přistoupit z důvodu odmítnutí vedení města Kladna podílet se na spolufinancování veřejné dopravy v rámci spravedlivého systému Standardů dopravní obslužnosti, a to i přesto, že více než 90 procent středočeských obcí s novým spravedlivým systémem souhlasí,“ řekl mluvčí Středočeského kraje David Šíma.

Z Boloně až do Brandýsku. Barrista Roberto si plní hned několik snů najednou

„Považujeme za naprosto nepřípustné, aby právě město Kladno disponovalo jakoukoli výjimkou či zvýhodněním, tedy že v systému se bude nacházet v pozici „černého pasažéra“, na kterého doplácí jiné středočeské obce,“ uvedl mluvčí a dodal, že vedení Kladna dlouhodobě argumentuje nezákonností, a to i přes to, že jeho argumenty byly odmítnuty jak ministerstvem vnitra, tak na Úřadě pro hospodářskou soutěž (ÚOHS).

Město Kladno namítá, že záležitost není uzavřena jak u ministerstva vnitra, tak u ÚOHS. A není pravdou, že by Kladno bylo výjimkou, tu naopak dostalo 75 obcí Rakovnicka. "Zásadně odmítáme označení "černý pasažér", protože již několik let město Kladno doplácí na tarifní integraci okolo 12 milionů korun ročně. MHD Kladno nadále uznává jízdenky PID, stejně jako v minulosti," uzavřel mluvčí Kladna Vít Heral.