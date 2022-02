Díky tomu, že škola připravuje budoucí kuchaře a číšníky také v praktických dovednostech, podíleli se studenti, jako každý všední den na přípravě pokrmů a zapojili se i do obsluhy hostů jako ve skutečné restauraci. Na jejich počínání dohlížejí zkušení odborníci z praxe.

Do jídelny docházejí denně též strávníci z řad veřejnosti, ať již pracovníci okolních institucí a firem nebo důchodci. I ti si valentýnskou krmi velmi pochvalovali. „Jídlo se v pátek opravdu moc povedlo. Osobně jsem si dal polévku s játrovou rýží, vepřové medailonky s hříbkovou omáčkou a americkými brambory, jako moučník byla roláda,“ řekl vyšetřovatel kladenských profesionálních hasičů Libor Pospíšil, který do učňovské jídelny spolu s kolegy dochází už několik let. „Jsme spokojeni. Navíc zde za oběd zaplatíme méně, než v běžné restauraci,“ dodal.

Vedoucí učitelka odborného výcviku Hana Parmová uvedla, že tematické obědy pořádají několikrát do roka. Ať už na posvícení, Mikuláše či o Vánocích. „Standardně uvaříme okolo dvou set jídel. Když u nás vaří nějaká známá osobnost, jako například minule šéfkuchař Roman Paulus, dorazilo na 280 strávníků,“ řekla Parmová.

"Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo ve školním prostředí propojit praktickou výuku s reálným provozem restaurace, která slouží nejen žákům a učitelům, ale také široké veřejnosti. Jsem nesmírně pyšný na naše žáky oboru Kuchař - číšník, kteří se pod dohledem učitelů odborného výcviku zdokonalují v praktických dovednostech a přímo na půdě školy propojují teoretické znalosti s praxí," závěrem zhodnotil práci žáků a učitelů ředitel školy Petr Paták.