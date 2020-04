/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Ve chvíli, kdy byly uzavřeny školy se dvacetiletý vysokoškolák Jiří Baňka ze Slaného rozhodl, že kromě samostudia věnuje svoji energii potřebným.

Dobrovolník Jiří Baňka působí nyní jako koordinátor nákupů pro seniory | Foto: Daniel Baňka

„Farní charita v Slaném dala veřejnou výzvu, že hledá dobrovolníky a tak jsem si řekl, že by bylo dobré jen nesedět doma a přihlásil jsem se. Nechal jsem se zaregistrovat jako dobrovolník a s ostatními kolegy se zapojil do práce. Naším úkolem je se starat o nákupy a jejich donášku do domu zejména seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel, kterým nemá nákupy kdo zajistit, ať již proto, že nemají příbuzné a nebo jejich rodina bydlí daleko,“ popisuje student.