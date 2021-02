Osobně přijel jubilantce popřát i krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek (ODS), který je zároveň starostou Slaného. Paní Jiřině věnoval velkou kytici a dárkový balíček. Jelikož paní Jiřina působila dlouhých 40 let jako učitelka 1. stupně v pražské základní škole, neměli s Martinem Hrabánkem problém zavést řeč na společné téma, protože radní je původním povoláním také učitel. Jak zjistil Kladenský deník, paní Jiřina vyučovala dokonce i slavného fotbalistu Antonína Panenku.

Pozadu s gratulací nezůstal ani náměstek primátora města Kladna Jiří Chvojka. Také on popřál oslavenkyni hodně zdraví a štěstí do dalších let a předal jí osobně kytici, gratulaci i dárek od města.

Vitální Jiřina Beránková, jejíž maminka pocházela z Kladna a tatínek ze Zvoleněvsi, vychovala s manželem dceru a syna a těší se ze tří vnoučat a čtyř pravnoučat. Stále se velmi zajímá o společenské dění. Až vlna covidu odezní, chce si užít svoji oslavu s velkým dortem, sousedy z domova i příbuznými. „Doufáme, že se do léta už vrátí vše do normálu, abychom oslavenkyni mohli její přání splnit,“ řekl ředitel Domova Kladno-Švermov Tomáš Abrhám.

O tom, že místním seniorům zdejší klima prospívá, svědčí i poměrně velké zastoupení stoletých obyvatel v domově. „Loni jsme u nás měli dvakrát sté narozeniny a paní Beránková je letos už třetí stoletou ženou v našem zařízení. Dokonce jsou všechny tři stoleté babičky z jednoho domu, přičemž jedna ze stoletých žen bydlí s Jiřinou Beránkovou v dělené v dvougarsonce,“ prozradil na závěr ředitel Abrhám.