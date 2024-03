Do popisované situace, se šoféři mohou dostat přitom jednoduše. Na semaforu po zelené skočí oranžová. Auto, které je semaforu nejblíž, projede. Nedokázalo by rychle a bezpečně zastavit. Řidič v závěsu ale vidí stejnou signalizaci. Jenže z větší vzdálenosti před semaforem a byl by proto schopen zastavit bez rizika, že do něj auto jedoucí za ním nabourá. Místo toho však akceleruje, aby stihl semaforem projet dříve, než skočí červená a než se rozjedou auta, která dosud čekala na vedlejší silnici na zelenou.

Jak dalece dodržují nebo ignorují nové nařízení řidiči na kladenských křižovatkách, zjišťoval na dvou velmi frekventovaných místech ve městě Kladenský deník. Reportér s kamerou snímal situaci v okolí semaforu. Reportérka si ve stanoveném časovém úseku po dobu 20 minut pokaždé za porušení pravidel a průjezdu vozidla na oranžovou udělala čárku.