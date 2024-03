Ovečky, které se letos narodily v kladenské elektrárně už mají svoje jména. Pro pět beránků a tři ovečky je vybírali v soutěžní anketě sami čtenáři Kladenského deníku. Z nominací, které přišly na redakční email, byla v druhé polovině minulého měsíce sestavena anketa, které se zúčastnila řada hlasujících.

Stádo ovcí v elektrárně se rozrostlo. | Foto: Se svolením Teplárny Kladno

Jména, která lidé navrhovali, byla často originální a nejednou se autoři nechali inspirovat elektrickými veličinami a v nominacích nechyběla ani jména z oblíbené černobílé televizní Papouškovy trilogie Ecce Homo. Hlasování je nyní u konce a ovečky tak budou, jak jsme slíbili, pokřtěny ještě před Velikonocemi.

Autoři, v našem případě kmotr a dvě kmotry oveček, jejichž návrhy získaly v anketě největší počet hlasů, se od vedení Teplárny Kladno dočkají zajímavé odměny.

Jak potvrdila mluvčí teplárny Eva Maříková: „Vítězové návrhů jmen pro ovečky budou moci nahlédnout do teplárenských prostor, kam se běžně veřejnost nedostane. Za doprovodu Stanislava Beránka, jenž o zvířata pečuje, si je budou moci své kmotřence pohladit i nakrmit. I nás těší, že mají kladeňáci zájem o to, co se v podniku děje a že se zde nevyrábí jen teplo pro tisíce domácností,“ sdělila mluvčí Teplárny Kladno.

A jaká jména se líbila čtenářům nejvíce?

V případě pěti beránčích kluků nejvíce zaujala jména:

Timi – 38 procent hlasů

Watík - 18 procent hlasů

Ludánek a Morris – 12 procent hlasů

Freddie – 10 procent hlasů