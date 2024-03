„Z nemocnice už mě pustili domů. Vážím si proto všech lékařů a zdravotníků ze střešovické nemocnice v Praze i u nás na Kladně, že mě dali dohromady po prodělaném prosincovém kolapsu. Chci dát proto na jejich rady a opravdu více odpočívat,“ potvrzuje oslavenec. I tak má ale diář popsaný několika pracovními závazky.

„V prosinci jsem zkolaboval přímo na jevišti v Semaforu, bylo to hodně vážné. Probral jsem se na zemi poté, co mě lidé vzkřísili, roztáhl ruce jako když se omlouvám a pronesl: „Snad můj písňový text Až mě andělé…není dneska pro mě. Miluška Voborníková do toho volala: Pepíku co nám to děláš?!“ Pak už mě převezli do střešovické nemocnice,“ vzpomíná na prosincovou příhodu Josef Fousek.

Na prkna Semaforu se po vyléčení vrátil hned 29. února. „Prosincové neodehrané vystoupení se jmenovalo Pojďte se smát. Únorové náhradní, kdy jsme nemuseli vracet jediné vstupné, bylo s názvem Život není náhoda. Vystupovali jsme společně se synem Tomášem. Jsem rád, že jsem to mohl publiku vynahradit,“ dodává Fousek. Vystoupení Pojďte se smát si i tak mohou poslechnout fanoušci prostřednictvím nově vydané audioknihy. Je to čtyřhodinové vyprávění se 60 nejlepšími životními příhodami Josefa Fouska a nechybí ani písně.

Tento měsíc bude mimo to 23. března hostem sobotního Toboganu u Aleše Cibulky na Českém rozhlasu Dvojka a o tři dny později na stejné stanici v Humoriádě Patrika Rozehnala. „Potom budu odpočívat až do 16. května, kdy v Městském divadle v Kolíně vystoupíme s Mirkem Palečkem v pořadu Dva bardi ze Semaforu,“ uzavřel Josef Fousek.