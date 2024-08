Pro předplatitele

Kateřina Nič Husárová dnes 12:59

/FOTO/ Pokud patříte k labužníkům, kteří milují zejména mražené sladké zboží, trávíte letní dny na Kladensku a do zahraničí se letos nechystáte, klidně můžete zůstat doma. Za top zmrzlinou totiž nemusíte už ani do Itálie, stačí zajet na Kladno nebo do Velké Dobré.