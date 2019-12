Novoroční ohňostroj letos nevynechají v největším středočeském městě – v Kladně. Podruhé se uskuteční na náměstí Sítná, kam byl loni přesunut z náměstí Starosty Pavla. Kladeňáci si užijí velkou pyrotechnickou show 1. ledna, přičemž první rachejtle by měly na oblohu vyletět úderem 18. hodiny.

„Myslím si, že se tentokrát Kladeňáci mohou těšit na něco větší ohňostroj, než viděli loni. Letos na ně čeká krásný ohňostroj s novými prvky, chybět nebude ani hudební doprovod,“ řekl Kladenskému deníku Filip Zoubek z oddělení kultury kladenského magistrátu.

Na Sítné budou pro veřejnost ve středu připraveny stánky s různým občerstvením. Moderovat by akci měla dvojice Milan Illéš a Jan Lukavský, přičemž kladenským občanům by měl to nejlepší do nového roku 2020 popřát také kladenský primátor Dan Jiránek.

„Ohňostroj bude v režii tradiční kladenské firmy, jejíž ohňostroj po letošních Dnech města Kladna sklidil u všech velký úspěch. Letošní kladenský novoroční ohňostroj by se měl vejít řádově do asi 150 tisíc korun,“ dodal Filip Zoubek s tím, že občané musí počítat s některým dopravním omezením v okolí Sítné.

Nad druhým největším městem Kladenska, ve Slaném, by se měl ohňostroj rozzářit taktéž 1. ledna v 18 hodin. Pyrotechnika bude létat z místního Masarykova náměstí. Ve stejný čas si užijí pyrotechnickou show také na velvarském náměstí Krále Vladislava.

Na 18. hodinu prvního lednového dne je naplánováno odpálení novoročního ohňostroje také v Unhošti. Tomu bude od 17 hodin na místním Václavském náměstí předcházet stavba novoročního bludiště a promítání filmu, který shrne uplynulý rok 2019 ve městě.

Smečenští budou moci příchod roku 2020 oslavit ohňostrojem, který bude odpálen v 17 hodin před místním zámkem.

Naopak novoroční ohňostroj nedělají ve zbývajících městech okresu, mezi která patří Stochov, Libušín a Buštěhrad. Ve Stochově oslaví příchod roku 2020 silvestrovským pochodem, který se koná 31. prosince. Začíná v 7 hodin v místním kulturním domě.

V poslední době se stále častěji začíná diskutovat o tom, že by ohňostroje mohl nahradit takzvaný videomapping, světelná projekce na různé objekty. Problémem je ovšem fakt, že pro města se jedná o finančně mnohem nákladnější věc.