Kam s použitou rouškou? Do pytle a směsného odpadu

Dle doporučení Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu žádá kladenská radnice své obyvatele, aby odpady včetně použitých roušek a kapesníků zavazovali do pytlů a vyhazovali výhradně do směsného komunálního odpadu. Platí to především pro domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19.