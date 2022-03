Od začátku týdne, kdy výzvu zveřejnil, už našlo cestu do jeho podniku na pěší zóně čtyřicet uprchlíků, kterým poskytuje obědy i večeře. „Ti lidé jsou velice vděční za cokoli, mají sami zájem se nám prokazovat pasy, abychom věděli, že jsou skuteční uprchlíci. Ti, kteří si k nám přicházejí pro jídlo, jsou podle mých informací ubytováni v Hotelu Zimní stadion,“ uvedl majitel kantýny.

Aktuálně je v jednání i poskytování stravy uprchlíkům přímo v Restauraci Zimák. Stejně tak se už tradičně do humanitární pomoci zapojuje i Hotel Hejtmanský dvůr na slánském Masarykově náměstí, který poskytl celou jednu sekci hotelu.

Do Slaného přichází stále více uprchlíků z Ukrajiny. Možnosti zmíněných podniků přitom nejsou neomezené. Aby bylo za co vařit co nejdéle, bylo by potřeba i dárců, kteří by přispěli finančně.

Transparentní účet, kam můžete posílat finanční prostředky na jídlo pro ukrajinské uprchlíky.Zdroj: archiv Jan Kubr

Darovat peníze přímo v hotovosti lze například v pokladně Kantýny Jan Kubr nebo na účet podniku. Poskytnuté finanční prostředky použije na přípravu pokrmů jak Kantýna Kubr, tak Staré Slaný. Vklady dárců navíc budou ve spolupráci s bankou ČSOB zdvojnásobeny. Transparentní účet ČSOB: 304534124/0300