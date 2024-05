Novou nahrávku Nejistota natočila kapela Kolektivní Halucinace za producentského dohledu Tomáše Havlena. Od vydání předchozího alba Reality uběhly tři roky, z tria se stalo duo a realitou současného světa začala čím dál více pronikat nejistota, kterou zpracovala kapela do deseti skladeb.

Album Nejistota je spíše zachycením stavu mysli, než-li zvukovou konstrukcí a výsledkem je autentická esence atmosféry své doby.

| Video: Youtube

Kolektivní Halucinaci tvoří dvojice kladenských muzikantů. Bubeník Tomáš Příkaský a Jakub Mühlfeit, který kromě zpěvu a kytary navíc v kapele píše všechny texty písní. “Všichni čekají, až se vrátí starý dobrý svět. Bude to ale nejistota, která nás obejme, aby všechny osvobodila. Jestli se chcete dozvědět, co se před našima očima dělo od vydání našeho předchozího alba Reality, poslechněte si naši novinku. Je to skrýš emocí, balíček hudby a poezie, smíšený a propojený a připravený stát se součástí vaší reality," vysvětlil Jakub Mühlfeit, proč se album jmenuje Nejistota.

Texty jako by se prolínaly mezi sněním a zároveň zcela reflektovaly okolní situaci. Vše pak podporuje místy minimalistická a někdy až elektronicky hyperpopová hudba, která staví na písničkářských základech, které Kolektivní Halucinace protěžuje už od svého prvního alba.

“Tomáš Havlen nám říkal, že chce projasnit poselství textů popovým zvukem a tento princip se stal určujícím pro naši spolupráci na celém albu. Zásadní změnou bylo, že se producent jakoby stal členem kapely. Vzájemně jsme diskutovali vše do nejmenších detailů a ze vzájemného dialogu vyplynulo to, co slyšíte,” řekl Jakub Mühlfeit.

Kolektivní Halucinace každou svoji nahrávkou postupuje ve svém pátrání o co nejlepší symbiózu mezi poezií, hudebním textem a samotnou formou písně. Nejistota je v tomto případě trochu zavádějící název pro album, které nabízí tak silné skladby.