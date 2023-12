V pátek 15. prosince budou strážníci měřit rychlost v ulici Železničářů u sportovního gymnázia, a to od 7:30 do 8:30 hodin. Od 8:45 do 10 hodin pak v ulici Smečenská v úseku od čerpací stanice k č.p. 701.

Dodržování rychlosti budou strážníci hlídat také v sobotu. A to od 13 do 14 hodin v ulici J. Kociána v úseku od ulice Smetanova po ulici J. Čapka. Od 14:15 do 15:30 hodin pak řidiči městské strážníky potkají v ulici Železničářů v úseku od ulice Wolkerova po ulici Vaníčkova.

V pondělí 18. prosince bude městská policie měřit hned na třech místech. Od 7:30 do 8:30 u Základní školy Brjanská v ulici Vašíčkova. Od 8:45 do 9:45 v ulici Sportovců v úseku od Havlíčkovy ulice po ulici Podrázského a od 14 do 15 hodin v ulici Smečenská v úseku od čerpací stanice k č.p. 701.