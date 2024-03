Hostinští proto tento týden objednávají a narážejí sudy se zeleným mokem. Někteří dokonce točí zelené pivo už od pondělí. Jak potvrzují šéfové oslovených podniků, tím že Velký pátek je už několik let státním svátkem, dveře s hosty se netrhnou a točí se nejen do půllitrů tak i do PET lahví.

„Zelené pivo je velký trend i u nás v Knovízi. Nejsem pivař, ale je to tradice, takže už jsem letošní várku také ochutnal. U nás v hospodě U Krkovičky točí zelené Starobrno. Letos je za 37 korun a patrně je i nejlevnější v okrese. Pokud vím, i vloni si pro něj jezdili lidé i z města, protože už jinde koncem svátků došlo,“ potvrdil starosta Knovíze Vítězslav Richter.