Kdo ještě nepřezul auto na zimní pneumatiky, riskuje pokutu i nehodu

/FOTOGALERIE/ Neúprosně se blíží zima. Řidiči, kteří tak ještě neučinili do 1. listopadu, by měli na zimní pneumatiky přezout co nejdříve! A zejména pak ti, kteří jezdí služebně po celé republice.

V pneuservisu u kasáren ve Slaném. | Foto: Jiří Skála