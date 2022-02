V sousední Pozdni se fenu, křížence rotvajlera, chovatelce v létě zachránit nepodařilo. „Paní majitelka nám na úřadě oznámila, že zvíře uhynulo, než se vrátili domů ze zaměstnání. I proto jsme vyhlásili, aby byli lidé opatrní a na svá zvířata dohlédli, aby například nesnědla otrávenou návnadu hozenou přes plot. Od té doby se u nás jiný případ nestal,“ potvrdila starostka Pozdně Jitka Cífková.

Neuplynulo ani půl roku a podivné otravy psů se začaly opět množit o několik vesnic dál, tentokrát na pomezí sousedního lounského okresu. Případy hlásí chovatelé z Panenského Týnce, Žerotína i Sulce. Několik psů zemřelo. Některé otravy dokonce podle policie mohly být účelové, aby se do domů či jiných objektů snáze dostali zloději.

Otravu potvrdil v minimálně jednom případě lounský veterinář Jiří Mareš. Po návratu z práce našel svého mrtvého psa také Jan Blahout z nedalekého Sulce. „Měli jsme krásného ročního německého ovčáka jménem Wacky. Přivezli jsme si ho vloni z Raspenavy. Když jsme přijeli odpoledne z práce domů, bylo mi divné, že nás pes nevítá. Bohužel už ležel za vraty bez známek života. Okamžitě jsem ho naložil a jel s ním k veterináři Jiřímu Marešovi do Loun. Ten otravu psa už při prvním ohledání potvrdil,“ říká chovatel.

„Protože nám před rokem umřela z podobně nevysvětlitelných důvodů i fena československého vlčáka Roxy, dal jsem si to až nyní do souvislosti, že někdo u nás asi likviduje psy systematicky. Nové zvíře si z tohoto důvodu zřejmě hned tak nepořídím,“ konstatuje smutně Jan Blahout.

Dalším svědectvím přispěla i chovatelka z Panenského Týnce. „Naše fena Chelsa byla otrávená u domu. Nejdříve jsme si mysleli, že má epilepsii, těch diagnóz a domněnek bylo více, ale pak jsme zjistili, co se děje. Dvě noci trpěla, měla záchvaty a neskutečné bolesti,“ smutní nad ztrátou milované parťačky Nicol Kuchaříková.

K jiným dvěma otravám mělo dojít v areálu jedné z místních firem.

Zprávy o otrávených psech začaly prosakovat i z nedalekého Žerotína. Vzhledem k tomu, že zde ale neexistuje žádný pitevní protokol ani jiné spolehlivé potvrzení od veterináře, že by v Žerotíně nějaký pes uhynul v důsledku otravy, nechce se k případům starosta obce Jiří Křišťál příliš vyjadřovat. "Nechceme šířit paniku, protože nebyla provedena žádná pitva, nikdo neví, zda byl nějaký pes u nás skutečně otráven, s policií už jsem přesto hovořil, " potvrzuje starosta Křišťál.

Případy se zabývá policie

Policie aktuálně případy otrav v oblasti již řeší. Kdo by mohl zvířata záměrně zabíjet jedem, se ale zatím neví. „Lounští policisté prošetřují čtyři případy údajné otravy nebo přiotrávení psů, ke kterým mělo dojít v lednu, a v jednom případě v prosinci v různých obcích na Lounsku. Policisté se těmito událostmi zabývají, souvislost mezi nimi zatím zjištěna nebyla,“ sdělila lounská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté prověřují také možnou spojitost mezi trávením psů a loupením. Minimálně v jednom případě totiž došlo ke krádežím v nemovitosti, u které se někdo pokusil otrávit psa. Tentokrát zvíře přežilo. „V jednom případě není vyloučena možná souvislost mezi údajným přiotrávením psa k jehož úhynu sice nedošlo, nicméně se nacházel v areálu firmy, do níž se vloupal zatím neznámý pachatel,” pokračuje policejní mluvčí. Více k případu prozatím policie, vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, nechce sdělovat.

Výzvy k pomoci při pátrání po traviči už zveřejňují obce i na sociálních sítích. „Prosím věnujte velkou pozornost tomuto sdělení. V blízkých vesnicích, jmenovitě Panenský Týnec, Sulec, Žerotín, se pohybují neznámá individua, která možná tráví psy a vykrádají domy. Dbejte zvýšené pozornosti a nenechávejte své nemovitosti nezabezpečené. V případě pohybu neznámých osob po naší obci, dejte vědět neprodleně starostce,” oznámila na svém FB například obec Úherce.

Jakým způsobem jsou psi tráveni?

Traviči psů nejčastěji postupují tak, že jed ukryjí do návnady, která zvířeti chutná. Tedy do salámu či špekáčku. Ukryjí tam chemické jedy, organofosfáty, někdy fridex, které psa paralyzují a usmrtí, předtím ale často trpí ve velkých bolestech. Někdy zabijáci umisťují do návnad hřebíky nebo jiné předměty, které mají psa zranit.

Projevy otravy mohou být podle odborníků různé, záleží na množství a použitém jedu. Vždy ale dochází k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Objevuje se nechutenství, zvracení, nadměrné slinění, apatie, slabost, malátnost nebo křeče, někdy také krvácivý průjem. Často je otrava provázená také snížením reflexů, pes dělá nekoordinované pohyby.

„Důležité je hlavně včas zamezit vstřebávání cizorodé látky do organismu. Pokud jste si všimli, že pes aktuálně sežral něco, co by ho mohlo otrávit, vyvolejte zvracení. Do psa se pokuste nalít slanou vodu nebo jeden a půl procentní roztok peroxidu. Někdy pomůže do něj vpravit horčici, aby se vyzvracel a co nejrychleji spěchejte k veterináři, který mu zavede infuzi. Čas je rozhodující,“ potvrdil lounský veterinář Jiří Mareš.