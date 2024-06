Pro osoby s handicapem je přístup do velkého plaveckého bazénu zajištěn pomocí ponorné sedačky. Pro doplňkovou zábavu je od roku 2022 součástí areálu minigolf. Návštěvníci mohou využít zázemí šaten s dozorem a úschovnou kol. Letošní novinkou je změna provozovatele stánků s občerstvením a rozšíření nabízeného sortimentu.

Letní koupaliště Sletiště má po zbytek června otevřeno denně od 10 do 19 hodin, během letních prázdnin je doba prodloužená od 9 do 20 hodin. Děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P platí 85 korun za den a osoby starší 15 let platí 120 korun za den.