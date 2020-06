Dvojice podnikatelů zakusila za dvaadvacet let trvání kina časy dobré i horší a dokázala úspěšně přežít i nástup multikin a dokonce v nemalé konkurenci obstát AŽ do dnešních dnů. Velký kinosál pro tři stovky diváků poskytuje veškerý komfort.

Bratři Volfové kino před deseti lety digitalizovali podle DCI standardu a v následných dvou letech zrekonstruovali interiér kinosálu, včetně nových pohodlných křesel. V současnosti nabízí sál pohodlí, kvalitní zvukový a obrazový zážitek.

V nejbližších týdnech bude otevřen i nový menší kinosál pro bezmála šedesát diváků. Investice je zhruba třímilionová, přičemž ze Státního fondu kinematografie získali podporu ve výši 350 tisíc korun.

Přestože už je v těchto dnech Kino Hutník po dlouhých týdnech v provozu, není ale prakticky co hrát. Americká premiérová kina jsou stále ještě uzavřena a distributoři své snímky do světa bez toho zkrátka nepustí.

Kina jsou tak i nadále jedním z nejpostiženějších segmentů zasažených pandemií. Ačkoli vládní opatření už rozvolnila natolik, že vstup do kina není kapacitně omezen a není nutné dodržovat rozestupy, povinné je jen nošení roušek, promítači nemají, kromě českých novinek, divákovi prakticky co nabídnout.

„Kina na celém světě jsou ještě uzavřená. Jsme jedni z prvních, kteří otevřeli. Celý svět čeká na premiéry, na kterých jsme i my závislí, ale vesměs jsou odsunuty na příští rok. Nemáme tedy lidem co nabídnout, nemůžeme prodávat občerstvení, takže jsou i dny, kdy hrajeme pro dva lidi,“ říká Pavel Volf. „V nejbližších dnech budeme promítat české novinky jako je Bourák bratrů Trojanových s Ivanem Trojanem v hlavní roli a Bobule 3 a pak už nového není téměř nic,“ konstatuje Volf.

To přivádí kulturní stánek v srdci Kladna pochopitelně do velkých ztrát. A jeho provozovatelé přesto nemohou ani pomyslet na to, biograf zavřít. „Jakmile jednou zavřete, už nedokážete lidi přivést zpět. Pro naše zaměstnance, kterých máme pět, čerpáme proto podporu z covid programu. Jinak nám nikdo nic nedá,“ popsal Volf.

„S bratrem jsme zažili spoustu těžkých chvil a dokážeme se uskromnit, ale pochopitelně třímilionová investice do vybudování nového sálu, včetně pořízení techniky nás finančně vyčerpala a do toho udeřil koronavirus a museli jsme zavřít. S tím nikdo nepočítal. Budova nám nepatří, musíme tak platit pravidelně nájem a energie. V zimních měsících je to i několik desítek tisíc korun,“ říká Pavel Volf.

Jelikož jsou soukromé kino, oproti jiným nepobírají provozní dotace, například od města. Lidem v největším středočeském městě přesto poskytují kulturu celoročně a promítají pětkrát i šestkrát denně. Pro překonání kritického období by pochopitelně provozovatelé uvítali mimořádnou podporu zvenčí.

„Při dokončování nového sálu přišly kromě koronaviru a březnového uzavření kina na řadu ty největší investice a splácení faktur. „Už nám chybí jen dveře a pár drobností, ale faktury, které jsme měli poplatit z příjmů z promítání, teď musejí počkat,“ sdělil spolumajitel kina Vojtěch Volf.

Bratři Volfové jsou tím pádem asi ze všeho nejvíce závislí na solidaritě lidí, aby začali diváci znovu chodit a kladenský Hutník svou návštěvností podpořili. Nenabízejí sice aktuálně světové premiéry, ale kdo má kino rád, určitě si v nabídce dokáže vybrat. Navíc cena vstupenky v Kladně je s těmi v multikinech nesrovnatelná a stále velmi nízká. „Všichni, kteří měli již zakoupené vstupenky na film, který se v covid krizi nemohl promítat, se na nás mohou obrátit a my jim na základě toho vystavíme voucher na jiný film, který si vyberou,“ sdělil Vojtěch Volf.

„Stejně jako jiní, doufáme, že se co nejdříve vrátí vše do normálu a budeme moci promítat jako dřív. Máme maximální snahu, ale bohužel to nyní nedokážeme vůbec ovlivnit,“ uzavírají shodně bratři.