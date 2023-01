Hazard v Kladně zakázat či ne? Deník testoval, jak fungují kontroly v hernách

„Voliči, kteří mají zájem zapojit se do referenda, dostávají lístky na vyžádání. Vše se vhazuje do jedné urny," řekla o své čerstvé zkušenosti ve volebním okrsku v jedné ze základních škol ve Vodárenské ulici volička Michaela Zachová, pro kterou škol o premiéru. "Nikdy jsem u voleb nebyla, ale letos jsem se rozhodla, že půjdu. Bylo obtížné se rozhodnout, tak jsem snad zvolila správně. Zapojila jsem se i do referenda o hazardu v Kladně. Pokud z toho město má přínos pro sport a tak dále, ať tu herny jsou, ale ať jsou kontroly opravdu důsledné. Kdo chce, bude hrát za každou cenu třeba jinde,“ poznamenala.

Poměrně rušno bylo krátce po 14. hodině také v kladenské průmyslovce na náměstí Jana Palacha. Hned pár minut po otevření volebních místností tam dorazilo okolo třiceti voličů.

Jak potvrdil fotograf Jiří Skála, také tam jsou k dispozici volební lístky jak pro volbu prezidenta, tak pro referendum. "Je u toho sice cedule, ale mám pocit, že někteří lidé o referendu ani nevědí. Lístky jsou na požádání. Někdo si je bere, někdo vůbec,“ popsal fotograf.