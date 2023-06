/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na Mezinárodní den dětí ve čtvrtek 1. června bylo v Kladně otevřeno Letní koupaliště u Sletiště. První návštěvníci, kteří se přišli nejen slunit ale i plavat, patří spíše mezi ty otužilejší. Voda měla zatím jen okolo dvaceti stupňů, přesto někteří neodolali. Ovšem návštěvníci si oproti minulému roku za vstupné připlatí.

Otevření koupaliště v Kladně na Sletišti 1. června 2023 | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

"Voda je sice ještě studenější, když jsem plaval včera na Bucku, měla učitě čtyřiadvacet stupňů. Ale voda tady na koupališti je krásně čistá, trávník pěkně střižený, občerstvení na dosah. Určitě je za co chválit. Jsem rád, že máme tuto možnost rekreace ve městě a že otevřeli hned první červnový den," konstatuje muž středního věku.

A pochvalu přidává i žena ze Slovenska. „My se synem Andrejem přijeli z Trnavy a jsme nadšeni. Syn je vozíčkář a v Kladně mají speciální plošinu, kterou ho spustili do vody. Je to perfektní. Přestože je voda ještě studenější, rádi jsme si zaplavali. Za chvíli už nám to ani nepřišlo. V pátek syn nastupuje na operaci šlach ve zdejší nemocnici, tak jsme si ještě chtěli užít plavání, když to potom nepůjde,“ potvrdila maminka Zuzana. Jak doplnila plavčice, plošinu pro osoby se sníženou pohyblivostí mají v Kladně jako úplnou novinku první den a věří, že zařízení ocení i další návštěvníci s handicapem.

Co se týká nabídky areálu, k dispozici je od loňska nerezový plavecký bazén v délce 50 metrů, dětské brouzdaliště se zázemím pro rodiny, 25 metrový bazén s tobogány, trojskluzavkou a herní sítí. Dále zde můžete využít minigolf, stůl pro teqball, šatny s dozorem, úschovnu kol, stánky s občerstvením i toalety. Parkování a WIFI připojení je zdarma.

Vstupné od loňska zdražilo o dvacku. Za celodenní vstupné zaplatí osoba nad 15 let 120 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Děti od 3 let zaplatí 85 korun a stejnou částku pak všichni příchozí po 17. hodině, kdy je vstupné jednotné. Ještě výhodnější je zakoupení permanentky, která vychází na hodinu o 12 korun levněji. Areál je přístupný v červnu veřejnosti denně od 10 do 19 hodin. V létě pak otevírá o hodinu dříve a zavírá ve 20 hodin. Platit lze na koupališti hotově, kartou i různými poukázkami.

Bistro Koupák nabízí širokou škálu občerstvení. "Nápoje od loňska zdražily o pětikorunu a podobně je tomu u pokrmů. Za kopeček zmrzliny zaplatíte stejně jako vloni, a to 25 korun, " potvrzuje slečna z kiosku. Další stánek s občerstvením otevře na koupališti v červenci. Možné je využít už nyní také služeb Sporthotelu Sletiště, který je přístupný i z koupaliště, včetně venkovního posezení.

Další kladenské venkovní koupaliště Bažantnice otevře standardně až o prázdninách. Areál se nachází u lesa v Kročehlavech.