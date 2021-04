/FOTOGALERIE/ Kladenský rodák Antonín Josef Čermák se stal ve 30. letech minulého století starostou amerického Chicaga a proslavil se mimo jiné i tím, že jeho tělo zachytilo smrtící kulky mířené při atentátu na prezidenta Roosevelta. Americký politik českého původu, Anton Joseph Cermak, dosáhl vrcholu své kariéry 7. dubna 1931, kdy byl zvolen starostou města Chicaga (získal 58 % hlasů). Kolem jeho mandátu se točí mnoho prvenství. Byl prvním starostou Chicaga, který se nenarodil v Americe a nebyl anglosaského či irského původu.

Kladeňák Antonín Čermák na návštěvě v Kladně v roce 1932. | Foto: archiv SVM Kladno

Antonín odešel s rodiči jako malý chlapec do Ameriky, kde rodina vyhledala pomoc u komunity krajanů. Otec byl horník a příliš se jim nedařilo, odstěhovali se proto do města Brainwood. Antonín začal pracovat v dolech stejně jako jeho otec, ale měl mnohem vyšší ambice. Chodil do večerní školy a šetřil peníze, aby si mohl založit vlastní podnik. Vystřídal ještě několik zaměstnání a za uspořené peníze si pořídil povoznictví.