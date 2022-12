Porotu nejvíce zaujala emotivní fotografie nazvaná Poslední hutník třicetiletého Jana Kořínka. Znovu uspěl i loňský vítěz soutěže Miloš Kostka. Tentokrát si druhé místo odnesl hned za dvě fotografie „Pruhovaná“ a „Kladno skryté v mlze“. Třetí příčku získala „Láska v kočičí kavárně“ Milana Mikuše. Ocenění za čtvrté a páté místo od poroty dostaly Eva Matoušková za „Kostelní klíčovou dírkou Nanebevzetí panny Marie“ a Kateřina Hládková za momentku „Dny města Kladna“.

Podívejte se: Vánoční kamion přijel do Slaného s heslem Kouzlo darovat

Veřejnosti se nejvíce líbila fotografie mlžným sluncem podbarveného lesního zákoutí Venduly Dobiášovské s názvem Cestou – vlečka na hranici Krnčí a Volešky, Švermov. Dále pak podmanivá industriální ‚Lávka přes minulost‘ Václava Konráda a Novoroční ohňostroj 2022‘ Roberta Hájka.

Soutěž Kladenský krasohled vzdává hold fotografovi města Josefu Seifertovi, který zemřel letos v lednu v jednaosmdesáti letech. Nově je po něm pojmenována Cena poroty. Nejmladším letošním účastníkem byla osmiletá Jája Veselá, nejstaršími pak devadesátiletý Ladislav a třiaosmdesátiletý Josef.

VÝSLEDKY KLADENSKÉHO KRASOHLEDU 2022



KATEGORIE OD 17 LET VÝŠE – CENA JOSEFA SEIFERTA (CENA POROTY)

1. MÍSTO - Jan Kořínek 30 let - Poslední hutník

2. MÍSTO - Miloš Kostka 67 let - Kladno skryté v mlze

2. MÍSTO - Miloš Kostka 67 let - Pruhovaná

3. MÍSTO - Milan Mikuš 41 let - Láska v kočičí kavárně

4. MÍSTO - Eva Matoušková 44 let - Kostelní klíčovou dírkou Nanebevzetí panny Marie

5. MÍSTO - Kateřina Hládková 44 let - Dny města Kladna



KATEGORIE OD 17 LET VÝŠE – CENA VEŘEJNOSTI

1. místo Vendula Dobiášovská - Cestou - vlečka na hranici Krnčí a Volešky, Švermov

2. místo Václav Konrád - Lávka přes minulost

3. místo Robert Hájek - Novoroční ohňostroj 2022



KATEGORIE DO 16 LET VČETNĚ – CENA JOSEFA SEIFERTA (CENA POROTY)

1. MÍSTO - Lukáš Matoušek 15 let - Pavučina - z ulice Křižíkova

1. MÍSTO - Lukáš Matoušek, 16 let - Polední pauza

2. MÍSTO - Marek Štěpánek 15 let - Ranní rosa

2. MÍSTO - Marek Štěpánek 15 let - Východ slunce nad Kladnem

3. MÍSTO - Matyáš Demel 16 let - Vlak a jeho strojvedoucí

Ceny poroty v obou věkových kategoriích se od ročníku 2022 nazývají Cenami Josefa Seiferta

Fotograf města Josef Seifert byl dlouholetým očitým svědkem dění v Kladně. Jako fotografovi Magistrátu města Kladna, zůstaly Pepíčkovi na jeho životním kontě statisíce snímků ze všech oblastí života města, od zásadních událostí zapsaných do historie a významných osobností, přes proměny tváře města skrze rozvojové projekty po dění v kultuře, sportu, spolcích aj.

Obrazem: Mikuláš na koni s družinou andělů a čertů projel Kladnem

Jeho fotografie byly k vidění na zhruba pěti výstavách, například v roce 2015 na výstavě „Lidé a město“ v Kladenském zámku, nebo v Hornickém skanzenu či na Dole Mayrau. Dotváří i řadu publikací o městě. Jednou z nejznámějších je Takové to bylo na šachtě. Prostředí dolů totiž Josef „uměl nazpaměť“, působil tu od roku 1961 a prošel mnohými důlními profesemi. Končil v roce 2006 coby bezpečnostní technik pro Kladenské doly.

Pepíčku, moc nám chybíš, nezapomeneme! (šéfredaktora radničního měsíčníku Kladno, Eva Havelková)