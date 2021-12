Jak potvrdil kladenský účastník a zakladatel místní otužilecké skupiny Filip Jícha, na břehu Vltavy bylo v době rozplaveb minus 6 stupňů Celsia, přičemž voda dosahovala teploty 3,4 stupně Celsia. „Byla to nejstudenější voda za posledních sedm let, přesto to účastníky neodradilo. Mezi plavce se zařadil i můj sedmnáctiletý syn, který uplaval 300 metrů, přičemž Kladensko zastupoval jako nováček v kategorii 60 plus Pavel Šroub ze Stochova. Ten uplaval stovku,“ popsal Filip Jícha, zakladatel kladenské otužilecké skupiny, která vznikla před šesti lety. Sám zdolal letos trať v délce 750 metrů.