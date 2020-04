Na úpravy Ostroveckého údolí si nechalo město loni zpracovat studii, která území rozdělila na jedenáct dílčích ploch. K tématu se také uskutečnila dvě setkání s občany.

„Bukovka a Ostrovecké údolí ležící mezi centrem města, sídlištěm V. Lanny, Podprůhonem a Ostrovcem, je dnes zčásti poněkud zpustlé území, které nejvíc navštěvují divoká prasata. Zaslouží si však být dalším přírodním rekreačním prostorem města, má pro to všechny předpoklady a byla by velká škoda tohoto potenciálu nevyužít,“ vysvětluje primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Aby údolí s Bukovkou mohli obyvatelé navštěvovat, je vhodné zpustlé části citlivě kultivovat a o to se nyní snažíme spolu s dobrovolníky, kterým patří velký dík.“ Revitalizace sadu pomůže rovněž obnovit cennou luční květenu. Při vhodné péči vznikne v sadu velmi pestrý travní podrost a město se obohatí o další biotop.

Aktuálně je z celkové částky vyčerpáno na letošní úpravy území zhruba 120 tisíc korun za práce v sadu. Významnou část prací udělali vlastními silami pracovníci odboru životního prostředí. Na čištění sadu se v březnu, v době vegetačního klidu, podílelo i sedmnáct studentů Gymnázia Kladno. Vyčištěn byl hektarový pozemek sadu Bukovka.

Cesty a přístupy na centrální louku jsou prořezány a na některých místech jsou vysazeny nové stromy, zejména duby. Vyřezané dříví se seštěpkovalo a nyní bude štěpka použita pro prvotní cesty skrz sad. Žádné stromy o obvodu větším než 80 centimetrů nebyly káceny.

„Dno Ostroveckého údolí rozryté divokými prasaty bylo zaválcováním upraveno a zároveň doseto semeny lučních rostlin. V lemu směrem k bývalé zásobní zahradě byl připraven prostor pro výsadbu aleje ovocných stromů. Dílčí výřezy a dosadby dřevin město zadalo firmě Zakládání a údržba zeleně v prostoru budoucího psího hřiště poblíž ulice Pod Bukovkou, u centrální louky a na svahu k ulici Vojtěcha Lanny. Akce stála pětadevadesát tisíc korun,“ poznamenal primátor.

Nyní v sadu Bukovka probíhá hodnocení druhů a stavu jednotlivých stromů. „Staré ovocné stromy budou citlivě prořezány a pak bude možné vytipovat a postupně objednat stromy na doplnění sadu. V průběhu tohoto roku plánuje odbor také zadání projektu pro práci s vodou, cestní sítí a dalšími věcmi, které vyžadují podrobnější zpracování,“ konstatovala zastupitelka Anna Gamanová.

Podle jejích slov údolí však kromě sadu obsahuje také další plochy, které je vhodné obnovit. „Je naprosto nutné upravit koryto, kudy odtékají při přívalových deštích balastní vody a tak dále, to jsou úkoly dalších let v závislosti na financích,“ uzavřela Gamanová.