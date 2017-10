Kladenská dialýza slaví pětadvacetiny

Kladno /FOTOGALERIE/ - Dialyzační středisko v areálu Oblastní nemocnice Kladno kladenské nemocnice slaví v letošním roce 25 let od zahájení svého provozu. První pacienty s chronickým selháním ledvin přivítalo v roce 1992, kdy jej slavnostně otevřel tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar.

Zároveň je tomu 5 let, co středisko prošlo kompletní rekonstrukcí. Kladenské dialyzační středisko, které od roku 2006 spadá do celosvětové sítě Fresenius NephroCare, se nachází v pavilónu N Oblastní nemocnice Kladno. Když před pětadvaceti lety začínalo, mělo necelou desítku pacientů. Jeho prvním primářem byl doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc., kterému sekundoval MUDr. Tomáš Jirka.

Ten má dnes na starosti jako lékařský ředitel celou síť českých dialyzačních středisek Fresenius NephroCare. „Postupně se počet pacientů s chronickým selháním ledvin zvyšoval a dnes středisko navštěvuje téměř devadesát pacientů a každý měsíc se zde uskuteční kolem 1100 hemodialyzačních výkonů,“ říká Jana Pavlová, vrchní sestra kladenského dialyzačního střediska.



Středisko disponuje celkovou kapacitou dvaceti lůžek a je vybaveno nejmodernějšími dialyzačními monitory, které umožňují pokročilou a bezpečnou léčbu tzv. HighVolumeHDF (vysokoobjemovou hemodiafiltraci). Své zázemí na středisku mají jak pacienti na hemodialýze, tak i peritoneálně dialyzovaní. Je zde vybudována moderní úpravna vody, která připravuje ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také k dispozici klinickou psycholožku, sociální pracovnici a nutriční terapeutky.