Zkušenosti z našeho a ostatních měst jasně dokazují, že si našla oblibu i u lidí, kteří by na běžné kolo třeba už ani nesedli. To platí nejen pro seniory či sváteční sportovce, elektrokola jsou také pro řadu lidí komfortní alternativou osobního automobilu při cestách do práce. Lze na nich totiž pohodlně zdolat větší vzdálenosti a s větším převýšením. „Sdílená elektrokola na Kladno jednoznačně patří, osvědčila se a lidé o ně mají zájem. Jde o moderní trend a my chceme být moderním městem,“ poznamenal kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Vedení města Kladna ve spolupráci s nextbike vrátilo do ulic elektrokola vloni na jaře. Jejich éra byla před tím přerušena zavedením obyčejných kol, která si lidé podle statistik půjčovali dvakrát méně.

„Podíl elektrokol ve sdílené mobilitě každým rokem signifikantně roste a na základě dat je zřejmé, že si u uživatelů nachází velkou oblibu. Letos bychom chtěli ve spolupráci s městem optimalizovat systém oficiálních stanic/zón a jejich infrastrukturu tak, aby byla služba co nejefektivnější a nejpohodlnější. Chceme tak cílit a inspirovat další potencionální uživatele, aby systém používali ke kratším přesunům po městě namísto automobilové dopravy, která blokuje proboz ve městě a znečišťuje ovzduší,“ říká jednatel nextbike Czech Republic Tomáš Karpov.

Systém sdílení je jednoduchý. Po registraci a stažení aplikace uživatel na jednom z téměř 60 míst po městě naskenuje telefonem kód kola a může vyrazit. Po jízdě jej na oficiálním místě zase vrátí. Celý proces zabere jen okamžik.

Společnost nextbike je špičkou v oboru, má zkušenosti z 25 českých a více než 300 evropských měst a kladenská radnice má v plánu s ní spolupracovat minimálně další tři roky. Systém nextbike navíc nelimituje uživatele používáním elektrokol pouze na území Kladna, vyrazit na něm můžete na výlet i mimo město. Kolo je ovšem nutné vrátit zpět na Kladně.

JAK TO FUNGUJE?

Registrace do systému



Registrace a následné používání se provádí přes jednoduchou mobilní aplikaci nextbike (Google Play / App Store), kde se uživatel registruje pod svým městem. Pro aktivaci účtu je nutné ověření platební karty a poté mohou zájemci kola využívat po celém světě, kde nextbike působí. Pokud uživatel nevlastní „chytrý“ telefon, registraci je možné provést na webu https://www.nextbikeczech.com/kladno/.



Za kolik?



Každá minuta jízdy vyjde na 1,50 Kč a nově není účtován žádný jiný poplatek. Pro pravidelné uživatele je znovu připraven výhodný měsíční tarif. Za 299 korun měsíčně získá uživatel prvních patnáct minut jízdy zdarma. Při měsíčním paušálu není počet výpůjček nikterak omezen.



Půjčení



Při půjčení uživatel otevře aplikaci nextbike a naskenuje QR-kód, zobrazený na kole, které si chce půjčit. Po zvolení ‚Půjčit kolo‘ se kolo automaticky otevře. Celý proces trvá jen několik vteřin. Na jeden účet je možné vypůjčit až čtyři kola. Aktivně registrovaní uživatelé bez dat nebo chytrého telefonu si můžou kolo půjčit i přes hlasový automat na lince +420 581 652 047.



Parkování



Kolo můžete krátkodobě zaparkovat (výpůjčka se nepřeruší) pro krátké pauzy na nákup atd. Stačí aktivovat parkovací režim v aplikaci a manuálně zavřít zámek. Poté jej zase jednoduše deaktivujete a pokračujete v jízdě. Zámek se otevírá automaticky, a proto je důležité nedeaktivovat parkovací režim z dálky.



Vrácení



Správné vrácení kola je jeho odevzdání do jedné z oficiálních stanic/zón v Kladně. Stačí jen zavřít zámek stlačením páčky nad zadním kolem. Pro ověření, že se výpůjčka ukončila, může uživatel aktualizovat aplikaci, ale pro samé ukončení není již nutností chytrý telefon použít.



Rezervace



Rezervace je možná do 15 minut a podléhá nevratnému poplatku 10 Kč za každé kolo. Kolo se rezervuje na uživatelem vybrané stanici a do uplynutí časového úseku je mu k dispozici.



Nabíjecí centra



Ke stávajícím pěti nabíjecím centrům (nám. Svobody, nám. Sítná, Václavské nám., Havlíčkovo nám. ve Švermově, Sletiště) v průběhu jara přibydou další dvě, a to na náměstí Jana Masaryka a na konečné MHD č. 601 v ulici Wednesbury.



Veškeré další potřebné informace zájemci naleznou na webu

https://www.nextbikeczech.com/kladno/