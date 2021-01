Za posledních čtyřiadvacet hodin přibylo ve Středočeském kraji podle krajské hygienické stanice 1581 nakažených koronavirem, aktuální počet nemocných tak činí lehce přes 16 tisíc. Nejvíce nákaz přibylo na Kladensku (212), dále pak na Praze-východ (197) a na Mladoboleslavsku (173). Naopak nejmenší nárůst je na Rakovnicku (62) a Benešovsku (65).

Oblastní nemocnice Kladno v úterý zveřejnila výzvu zaměřenou na muže, kteří prodělali onemocnění covid-19 s těžkým či středním průběhem bez nutnosti hospitalizace, aby darovali krev, z níž se vyrábí rekonvalescentní plazma. Konkrétně by se mělo jednat o muže ve věku od 18 do 65 let v dobrém zdravotním stavu a bez závažnějšího chronického onemocnění, které vyžaduje trvalou medikaci.

„Nejprve jim bude odebrán vzorek krve na vyšetření hladiny protilátek proti koronaviru a při zjištění dostatečného titru budou muže naši pracovníci kontaktovat, aby se domluvili na dalším postupu a termínu samotného odběru krve,“ nastínila postup Lenka Bartošová, primářka Hematologicko-transfúzního oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Hlásit se dobrovolníci mohou telefonicky na čísle 312 606 343, případně na 312 606 128 a nebo na mailové adrese hto@nemk.cz.

Nemocnice volají o pomoc

Kvůli epidemiologické situaci a přibývajícímu počtu lidí s těžkým průběhem onemocnění covid-19 vyžadující hospitalizaci, žádají nemocnice nejen ve Středočeském kraji, ale vůbec v celé zemi o pomoc dobrovolníky.

„Situace ve středočeských nemocnicích není bohužel radostná. Lůžka jsou plná covid pozitivních pacientů a personál zoufale chybí. Chybí všude, ale v tuto chvíli nejvíce v nemocnici v Benešově a ve Slaném. Prosíme dobrovolníky, nejlépe se zkušenostmi ze zdravotnictví o pomoc. Každá šikovná ruka se ale cení,“ napsala koncem roku na sociální síti hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

„Oceníme v tuto chvíli jakoukoliv pomoc osob se zdravotnickým vzděláním. Budete náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Budeme vám velice vděčni. V tuto chvíli vaši pomoc opravdu potřebujeme,“ žádá o pomoc na webových stránkách Nemocnice Mělník s tím, že dobrovolníci jsou potřeba i v Nemocnici a porodnici Neratovice, v Rehabilitačním centrum Malvazinky, Nemocnici Sedlčany a dalších.