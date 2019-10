Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu. Symbolem akce je růžová barva a růžová stužka. Proto se také ve světě používá pro měsíc říjen název „pinktober“. Rakovina prsu je hned po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním. I přes to, že ročně v ČR na rakovinu prsu zemře téměř 2000 žen, více než polovina Češek prevenci podceňuje. Přitom včasný záchyt nádoru je pro úspěšnost léčby velmi důležitý.

V případě zanedbání může neléčený karcinom skončit smrtí. Díky moderní medicíně a pravidelným mamografickým nebo ultrazvukovým kontrolám lze mnoho nádorů objevit již v počátečním stádiu, kde je šance na úplné uzdravení velmi vysoká. Základní prevencí je i samovyšetření prsu, které by si žena měla provádět každý měsíc. Screeningové vyšetření je hrazeno jednou za dva roky z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let.



Do projektu a podpory se každý rok zapojují nejen pacientské organizace, nadace, veřejné i komerční subjekty, ale také zdravotnická zařízení. Mezi ty i v letošním roce patří také Oblastní nemocnice Kladno, která se pro širokou veřejnost rozhodla ve spolupráci s neziskovou organizací MAMMA HELP, z.s. udělat osvětu a poukázat právě na důležitost preventivních vyšetření.